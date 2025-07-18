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В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект
В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект
Обустройство Античного проспекта в Севастополе закончат до конца года. Строительная готовность сейчас – 55 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T21:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Обустройство Античного проспекта в Севастополе закончат до конца года. Строительная готовность сейчас – 55 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По мере обустройства основания асфальтирование начнется и на других участках будущей дороги. Параллельно подрядчик переустраивает сети водоотведения, канализации, газоснабжения и связи, обустраивает тротуары и велодорожку, добавил губернатор.Развожаев подчеркнул, что новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона "Омега" и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Проспект будет протяженностью 1,74 километра. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе.Также, по информации губернатора, на проспекте будет двухполосное движение, тротуар с каждой стороны, велодорожка, светофоры, остановочные павильоны и пешеходные переходы.Ранее сообщалось, что в Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца годаВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефактыРемонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе
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В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект
Развожаев – Античный проспект в Севастополе готов на 55 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Обустройство Античного проспекта в Севастополе закончат до конца года. Строительная готовность сейчас – 55 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодня Античный проспект готов на 55%. Начали асфальтировать дорогу. Подрядная организация уложила нижний слой асфальтобетона на участке длиной порядка 150 метров – там, где уже был готов слой основания", – сказано в сообщении.
По мере обустройства основания асфальтирование начнется и на других участках будущей дороги. Параллельно подрядчик переустраивает сети водоотведения, канализации, газоснабжения и связи, обустраивает тротуары и велодорожку, добавил губернатор.
Развожаев подчеркнул, что новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона "Омега" и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Проспект будет протяженностью 1,74 километра. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе.
Также, по информации губернатора, на проспекте будет двухполосное движение, тротуар с каждой стороны, велодорожка, светофоры, остановочные павильоны и пешеходные переходы.
"Возле Инженерной школы пешеходный переход будет оборудован кнопкой вызова. Территорию обязательно озеленим и установим освещение. Строительство планируем закончить до конца этого года", – уточнил Развожаев.
Ранее сообщалось
, что в Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак.
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