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В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект

В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Севастополе до конца года обустроят Античный проспект

Обустройство Античного проспекта в Севастополе закончат до конца года. Строительная готовность сейчас – 55 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T21:33

2025-07-18T21:33

2025-07-18T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Обустройство Античного проспекта в Севастополе закончат до конца года. Строительная готовность сейчас – 55 процентов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По мере обустройства основания асфальтирование начнется и на других участках будущей дороги. Параллельно подрядчик переустраивает сети водоотведения, канализации, газоснабжения и связи, обустраивает тротуары и велодорожку, добавил губернатор.Развожаев подчеркнул, что новая дорога свяжет жилые кварталы микрорайона "Омега" и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Проспект будет протяженностью 1,74 километра. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе.Также, по информации губернатора, на проспекте будет двухполосное движение, тротуар с каждой стороны, велодорожка, светофоры, остановочные павильоны и пешеходные переходы.Ранее сообщалось, что в Симферополе в парке имени Юрия Гагарина после реконструкции появятся совершенно новые элементы, которых ранее не было на территории объекта. В их числе пешеходный фонтан, велодорожки, амфитеатр и дорожки для выгула собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца годаВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефактыРемонт набережных после "шторма века": как идут работы в Севастополе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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