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В Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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В Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины
В Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины
Некоторые люди в Крыму и на территории освобожденных исторических регионов России "продолжают сидеть на двух стульях", пользуясь паспортами России и Украины,... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T20:46
2025-07-18T20:46
радио "спутник в крыму"
александр талипов
крым
россия
гражданство
российское гражданство
общество
мнения
паспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Некоторые люди в Крыму и на территории освобожденных исторических регионов России "продолжают сидеть на двух стульях", пользуясь паспортами России и Украины, что недопустимо и должно наказываться. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" советник главы Крыма, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов прокомментировал ужесточение процесса контроля и выявления ложного отказа от гражданства Украины.Накануне президент России Владимир Путин изменил порядок проверки россиян, ранее отказавшихся от гражданства Украины. Своим указом глава государства наделил начальников региональных управлений МВД и их заместителей правом инициировать и согласовывать такие проверки. С 2023 года это право было только у должностных лиц центрального аппарата министерства.Талипов напомнил, что с 2023 года людям с двойным гражданством в России предоставили возможность отказаться от украинского паспорта, написав соответствующее заявление. С этой процедурой были хорошо знакомы крымчане, а потом жители освобожденных исторических регионов Российской Федерации.Такие действия российских граждан должны получать соответствующую оценку органов исполнительной власти, убежден Талипов. По его мнению, ужесточение контроля за процессом выявления ложно отказавшихся от украинского гражданства в этом поможет."Поэтому не удивляться, если вдруг органы ФМС привлекут по соответствующим статьям Административного кодекса РФ в случае выявленных нарушений", – отметил Талипов.Нормы закона могут касаться и беженцев с Украины, которые прибыли в Россию и получили гражданство РФ, добавил он.Указ о проверке россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, вступил в силу в июле 2023 года.Согласно документу, граждане РФ, которые подали заявление на выход из украинского гражданства, не должны получать и использовать украинский паспорт, продолжать реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины.Если требование нарушается, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признается недействительным, а гражданин России признается имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно только через 10 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Граждане Украины могут получить гражданство России в Крыму за 10 днейНа Украине узаконили множественное гражданствоПредложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
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александр талипов, крым, россия, гражданство, российское гражданство, общество, мнения, паспорт
В Крыму оценили ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины

В Крыму приветствовали ужесточение контроля за отказом от гражданства Украины

20:46 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаспорт России и Украины
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Некоторые люди в Крыму и на территории освобожденных исторических регионов России "продолжают сидеть на двух стульях", пользуясь паспортами России и Украины, что недопустимо и должно наказываться. Так в эфире радио "Спутник в Крыму" советник главы Крыма, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов прокомментировал ужесточение процесса контроля и выявления ложного отказа от гражданства Украины.
Накануне президент России Владимир Путин изменил порядок проверки россиян, ранее отказавшихся от гражданства Украины. Своим указом глава государства наделил начальников региональных управлений МВД и их заместителей правом инициировать и согласовывать такие проверки. С 2023 года это право было только у должностных лиц центрального аппарата министерства.
Талипов напомнил, что с 2023 года людям с двойным гражданством в России предоставили возможность отказаться от украинского паспорта, написав соответствующее заявление. С этой процедурой были хорошо знакомы крымчане, а потом жители освобожденных исторических регионов Российской Федерации.

"Но определенное количество людей продолжает сидеть на двух стульях. С одной стороны, живут в России и получают все социальные льготы и блага, работают и зарабатывают деньги. Но при этом считают, что не должны России и могут иметь паспорта других государств, о чем не сообщать в уполномоченные органы. И им очень удобно иногда вылетать по одному паспорту, путешествовать по другому", – сказал Талипов.

Такие действия российских граждан должны получать соответствующую оценку органов исполнительной власти, убежден Талипов. По его мнению, ужесточение контроля за процессом выявления ложно отказавшихся от украинского гражданства в этом поможет.
"Поэтому не удивляться, если вдруг органы ФМС привлекут по соответствующим статьям Административного кодекса РФ в случае выявленных нарушений", – отметил Талипов.
Нормы закона могут касаться и беженцев с Украины, которые прибыли в Россию и получили гражданство РФ, добавил он.
"Потому что новые лица, которые приезжают на территорию РФ в общем порядке становятся на учет, подают документы на получение гражданства Российской Федерации, оформляют все необходимые документы, том числе отказ от гражданства Украины. А также дают присягу гражданина РФ. И ее они, конечно, должны соблюдать", – заключил советник главы республики.
Указ о проверке россиян, решивших отказаться от украинского гражданства, вступил в силу в июле 2023 года.
Согласно документу, граждане РФ, которые подали заявление на выход из украинского гражданства, не должны получать и использовать украинский паспорт, продолжать реализовывать права и исполнять обязанности, предусмотренные для граждан Украины.
Если требование нарушается, заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признается недействительным, а гражданин России признается имеющим гражданство Украины. Повторно обратиться с заявлением можно только через 10 лет.
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