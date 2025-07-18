https://crimea.ria.ru/20250718/v-krymu-mat-zadolzhala-detyam-bolee-dvukh-millionov-rubley-alimentov-1148059818.html

В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов

В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов

В Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T21:02

2025-07-18T21:02

2025-07-18T20:01

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алименты

кировский район крыма

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прокуратура республики крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В прокуратуре уточнили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Меры по погашению задолженности она не приняла."Женщина вину признала. Суд приговорил виновную к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства", – добавили в республиканской прокуратуре.В конце мая этого года старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк сообщила, что общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за первый квартал текущего года число исполнительных производств превысило 6 500.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знатьРаботающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законВ Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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