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В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов
В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов
В Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T21:02
2025-07-18T20:01
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алименты
кировский район крыма
новости крыма
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.В прокуратуре уточнили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Меры по погашению задолженности она не приняла."Женщина вину признала. Суд приговорил виновную к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства", – добавили в республиканской прокуратуре.В конце мая этого года старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк сообщила, что общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за первый квартал текущего года число исполнительных производств превысило 6 500.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Общедоступный реестр алиментщиков начал работу в РФ – что нужно знатьРаботающим семьям с детьми будут доплачивать - Путин подписал законВ Крыму у пьяной матери изъяли двоих детей после прогулки
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крым, алименты, кировский район крыма, новости крыма, прокуратура республики крым
В Крыму мать задолжала детям более двух миллионов рублей алиментов

В Крыму мать двоих детей через суд обязали выплатить более двух миллионов рублей алиментов

21:02 18.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Первомайском районе Крыма осуждена женщина за задолженность своим детям более двух миллионов рублей алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
"Мать двоих детей решением суда обязана выплачивать алименты на их содержание. Общая сумма задолженности составила более 2 миллионов рублей", – сказано в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что женщина уже привлекалась к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Меры по погашению задолженности она не приняла.
"Женщина вину признала. Суд приговорил виновную к 10 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства", – добавили в республиканской прокуратуре.
В конце мая этого года старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Дарья Бирюк сообщила, что общая сумма задолженностей, которая подлежит взысканию с должников в качестве алиментных платежей в Крыму, достигает сегодня 800 миллионов рублей. Только за первый квартал текущего года число исполнительных производств превысило 6 500.
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КрымАлиментыКировский район КрымаНовости КрымаПрокуратура Республики Крым
 
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