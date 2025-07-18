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Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник
Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник
Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T15:11
2025-07-18T15:48
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Также дрон ВСУ был сбит над столицей 13.25 мск. В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 18 июля российские средства противовоздушной обороны уже сбили три вражеских дрона, летевших на столицу.Всего же за ночь были уничтожены 73 украинских БПЛА. 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружиемВ Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дроновНа подлете к Москве сбили беспилотник
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РИА Новости Крым
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву - Собянин

15:11 18.07.2025 (обновлено: 15:48 18.07.2025)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота ПВО
Работа ПВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Также дрон ВСУ был сбит над столицей 13.25 мск. В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 18 июля российские средства противовоздушной обороны уже сбили три вражеских дрона, летевших на столицу.
Всего же за ночь были уничтожены 73 украинских БПЛА. 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.
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