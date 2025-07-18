https://crimea.ria.ru/20250718/unichtozhen-esche-odin-atakovavshiy-moskvu-bespilotnik-1148058608.html

Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник

Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник

Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T15:11

2025-07-18T15:11

2025-07-18T15:48

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Также дрон ВСУ был сбит над столицей 13.25 мск. В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 18 июля российские средства противовоздушной обороны уже сбили три вражеских дрона, летевших на столицу.Всего же за ночь были уничтожены 73 украинских БПЛА. 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружиемВ Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дроновНа подлете к Москве сбили беспилотник

москва

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости