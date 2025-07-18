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Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков
Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков
ВТБ вручил памятные подарки финалистам региональных этапов всероссийского конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе, а также победителям... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:17
2025-07-18T13:17
2025-07-18T13:17
втб
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учитель
общество
образование в крыму и севастополе
награды
финансовая грамотность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВТБ вручил памятные подарки финалистам региональных этапов всероссийского конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе, а также победителям спецноминации "Финансовая грамотность", сообщает пресс-служба банка, выступившего партнером региональных этапов.Жюри конкурса оценило более 50 разработок, охватывающих различные образовательные предметы: от английского языка до интеграции финансовых тем в уроки истории и математики. В результате в спецноминации были выбраны шесть победителей. Также призами отметили еще восемь финалистов конкурса. Среди них – Олег Сабуркин из Республики Крым и Алла Жигалова из Севастополя, они представят свои регионы на Всероссийском финале конкурса осенью в Санкт-Петербурге.Конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно, он направлен на выявление и поощрение лучших учителей страны, а также на распространение эффективных педагогических практик и популяризацию профессии. Конкурс проходит в несколько этапов – от школьного уровня до общероссийского финала. В 2025 году ВТБ выступает официальным партнером региональных этапов конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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втб, крым, учитель, общество, образование в крыму и севастополе, награды, финансовая грамотность
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВТБ вручил памятные подарки финалистам региональных этапов всероссийского конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе, а также победителям спецноминации "Финансовая грамотность", сообщает пресс-служба банка, выступившего партнером региональных этапов.
Жюри конкурса оценило более 50 разработок, охватывающих различные образовательные предметы: от английского языка до интеграции финансовых тем в уроки истории и математики. В результате в спецноминации были выбраны шесть победителей. Также призами отметили еще восемь финалистов конкурса. Среди них – Олег Сабуркин из Республики Крым и Алла Жигалова из Севастополя, они представят свои регионы на Всероссийском финале конкурса осенью в Санкт-Петербурге.
"Финансовая грамотность – это не факультатив, а основа современной жизни. Важно, чтобы дети с раннего возраста понимали, как обращаться с деньгами и планировать бюджет. И банки предлагают решения, которые помогают детям на практике осваивать ключевые финансовые навыки", – отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
Конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно, он направлен на выявление и поощрение лучших учителей страны, а также на распространение эффективных педагогических практик и популяризацию профессии. Конкурс проходит в несколько этапов – от школьного уровня до общероссийского финала. В 2025 году ВТБ выступает официальным партнером региональных этапов конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе.
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