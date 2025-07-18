https://crimea.ria.ru/20250718/uchitelya-iz-kryma-poluchili-prizy-za-sozdanie-finansovykh-urokov-1148053789.html

Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков

Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков

ВТБ вручил памятные подарки финалистам региональных этапов всероссийского конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе, а также победителям... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T13:17

2025-07-18T13:17

2025-07-18T13:17

втб

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учитель

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образование в крыму и севастополе

награды

финансовая грамотность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. ВТБ вручил памятные подарки финалистам региональных этапов всероссийского конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе, а также победителям спецноминации "Финансовая грамотность", сообщает пресс-служба банка, выступившего партнером региональных этапов.Жюри конкурса оценило более 50 разработок, охватывающих различные образовательные предметы: от английского языка до интеграции финансовых тем в уроки истории и математики. В результате в спецноминации были выбраны шесть победителей. Также призами отметили еще восемь финалистов конкурса. Среди них – Олег Сабуркин из Республики Крым и Алла Жигалова из Севастополя, они представят свои регионы на Всероссийском финале конкурса осенью в Санкт-Петербурге.Конкурс "Учитель года России" проводится ежегодно, он направлен на выявление и поощрение лучших учителей страны, а также на распространение эффективных педагогических практик и популяризацию профессии. Конкурс проходит в несколько этапов – от школьного уровня до общероссийского финала. В 2025 году ВТБ выступает официальным партнером региональных этапов конкурса "Учитель года России" в Республике Крым и Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, крым, учитель, общество, образование в крыму и севастополе, награды, финансовая грамотность