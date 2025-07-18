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Тысячи погибших: ВСУ несут катастрофические потери в зоне спецоперации

Тысячи погибших: ВСУ несут катастрофические потери в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Тысячи погибших: ВСУ несут катастрофические потери в зоне спецоперации

Вооруженные силы России за прошедшую неделю освободили девять населенных пунктов в зоне специальной военной операции, потери ВСУ составили более восьми тысяч... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:54

2025-07-18T12:54

2025-07-18T12:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшую неделю освободили девять населенных пунктов в зоне специальной военной операции, потери ВСУ составили более восьми тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны России.В зоне ответственности группировки войск Север" российские бойцы продолжили продвижение в глубину обороны противника, потери ВСУ составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Также уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 1550 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 113 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной борьбы и 33 склада боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери ВСУ составили свыше 1040 военнослужащих и бронеавтомобиль. Уничтожены 26 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 17 складов боеприпасов и материальных средств.Бойцы группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Николаевка, Маяк и Попов Яр ДНР. Украинские формирования потеряли до 2975 военнослужащих, 16 боевых бронированных машин, 33 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Восток" за прошедшую неделю продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское ДНР и Малиновка Запорожской области. Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Каменское Запорожской области. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Зачем Киев скрывает реальные данные о потерях ВСУ Армия России за сутки освободила три населенных пункта в зоне СВО Российские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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