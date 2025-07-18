https://crimea.ria.ru/20250718/sled-balkantsa-i-more-kak-parnoe-moloko-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1148060138.html

След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных

След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных - РИА Новости Крым, 18.07.2025

След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных

В Крым в ночь на субботу придет циклон с Балкан, который местами принесет дожди с грозами, но не испортит выходных. Такой прогноз дает ведущий специалист центра РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T19:23

2025-07-18T19:23

2025-07-18T18:58

погода

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крым в ночь на субботу придет циклон с Балкан, который местами принесет дожди с грозами, но не испортит выходных. Такой прогноз дает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам Тишковца, погоду в Крыму к началу первого выходного дня будет определять холодный атмосферный фронт, связанный с приходом "балканца" – циклона балканского происхождения, который, проходя через Молдавию вверх по течению Днепра, своим "хвостом" зацепит полуостров.Но уже днем усилится влияние антициклона и снова распогодится, будет солнечно и без осадков, пообещал эксперт. Температура воздуха в дневное время в субботу составит +30... +33 в Симферополе и +29... +34 по Крыму, отметил он.Таким образом и крымчан, и многочисленных гостей полуострова, число которых с каждым днем растет, ждут "хорошие погожие выходные, тем более учитывая, что вода в море уже как парное молоко", добавил он."Феодосии это +22, Евпатория +23, Ялта и Алушта +25, Севастополь и Керченский пролив – столько же, а Азовское море просто кипяток: +27 градусов. То есть идеальные погодные условия", – заключил эксперт.Ранее в Главном управлении МЧС России по Республике Крым предупредили, что на Крым надвигается буря с ливнем, грозами и градом – объявлено штормовое предупреждение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экватор пройден – какой в Крыму будет вторая половина лета Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"

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2025

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