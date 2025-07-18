https://crimea.ria.ru/20250718/rossiya-prekratila-voenno-tekhnicheskoe-sotrudnichestvo-s-frg-1148064125.html

Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ

Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве,... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T20:05

2025-07-18T20:05

2025-07-18T20:05

михаил мишустин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

германия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, правительство россии, германия, политика, новости