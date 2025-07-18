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Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве,... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T20:05
2025-07-18T20:05
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил мишустин, россия, правительство россии, германия, политика, новости
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ

Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ - распоряжение Мишустина

20:05 18.07.2025
 
© AFP 2017 / Barbara SaxФлаги России, Германии и Евросоюза. Архивное фото
Флаги России, Германии и Евросоюза. Архивное фото
© AFP 2017 / Barbara Sax
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" прекратить действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве, подписанного в городе Москве 14 июня 1996 года. МИДу России уведомить германскую сторону о принятом решении", - говорится в документе.
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