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Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве,... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T20:05
2025-07-18T20:05
2025-07-18T20:05
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения России с Германией о военно-техническом сотрудничестве, соответствующее распоряжение размещено в четверг на сайте официального опубликования правовых актов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, правительство россии, германия, политика, новости
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ
Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с ФРГ - распоряжение Мишустина