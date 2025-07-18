https://crimea.ria.ru/20250718/otkrytie-aeroporta-gelendzhik-i-blokirovka-whatsapp--glavnoe-za-den-1148063014.html

Открытие аэропорта Геленджик и блокировка WhatsApp – главное за день

Открытие аэропорта Геленджик и блокировка WhatsApp – главное за день - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Открытие аэропорта Геленджик и блокировка WhatsApp – главное за день

Аэропорт Геленджик принял первый рейс. 10 нелегальных аттракционов закрыли в Евпатории. Сергея Карякина на Украине приговорили к 9 годам. Режим ЧС из-за засухи... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T22:33

2025-07-18T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Аэропорт Геленджик принял первый рейс. 10 нелегальных аттракционов закрыли в Евпатории. Сергея Карякина на Украине приговорили к 9 годам. Режим ЧС из-за засухи ввели на Кубани. Уход WhatsApp с российского рынка. Экс-министр обороны Украины Умеров назначен секретарем Совета нацбезопасности и обороны. В Крыму запретили публиковать в СМИ и соцсетях фото ПВО.О главных событиях и происшествиях – в подборке РИА Новости Крым.Первый авиарейс из Москвы в ГеленджикВпервые с февраля 2022 года в аэропорту Геленджик приземлился самолет - это был рейс из Москвы. Впервые о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM), 10 июля.В Евпатории закрыли нелегальные аттракционыВ евпаторийском парке закрыли еще девять нелегальных объектов. Накануне там на высоте остановился аттракцион с людьми. Об этом сообщил главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Под ограничения попали "Супер Нова", на котором ранее и застряли люди, "Касатка", "Цепочная карусель", "Батут механизированный" и другие.Сенатора Карякина на Украине приговорили к 9 годамНа Украине суд заочно приговорил сенатора РФ от Республики Крым Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Карякина обвиняют в финансировании вооруженной агрессии против Украины. Сенатор, в свою очередь, назвал обвинения политически мотивированными и "абсурдным театром киевского режима"."Я помогаю российским солдатам, которые защищают нашу Родину от нацистов. Крым – это Россия, и я горд, что поддержал волю его народа. С помощью своего канала и сбора Народного Фронта я помогаю нашим ребятам достичь целей СВО и вернуться домой живыми. Этот листок бумаги из Черновцов для меня – показатель, что я поступаю правильно. Свою Родину я не предавал и не предам, а настоящие предатели находятся в руководстве Украины!", – ответил сенатор РИА Новости Крым.На Кубани ввели режим ЧС из-за засухиВ девяти районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Также Кондратьев напомнил, что аграрии, застраховавшие поля, смогут вернуть затраты и снизить экономический ущерб.Уход WhatsApp с российского рынкаWhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Об этом заявил первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин."WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. Мессенджер, принадлежащий экстремистской организации Meta*, с очень большой долей вероятности попадет в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничениям", – сказано в сообщении.Горелкин уточнил, что сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, на втором месте находится Telegram – 55%."При этом юрисдикция Telegram остается не до конца ясной: в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании находится в дружественных Арабских Эмиратах", – подчеркнул депутат.Новое назначение экс-министра обороны Украины УмероваРустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский. Ранее Умеров возглавлявший министерство обороны Украины."Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", – сказано в документе.Зеленский уже поручил новому секретарю СНБО Украины "активизировать переговорный трек" с Россией в Стамбуле, потребовав "больше динамики" в этом процессе.В Крыму запретили публиковать ПВОВ Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики пояснил, что соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250718/magnitnye-buri-v-iyule---pochemu-solntse-atakuet-zemlyu-1148060713.html

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