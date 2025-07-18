https://crimea.ria.ru/20250718/nato-pridetsya-schitatsya-s-rossiey--orban-1148052070.html
НАТО придется считаться с Россией – Орбан
НАТО придется считаться с Россией – Орбан - РИА Новости Крым, 18.07.2025
НАТО придется считаться с Россией – Орбан
НАТО придется считаться с Россией в долгосрочной перспективе, поскольку РФ способна предотвратить дальнейшее расширение Североатлантического блока на восток. Об РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:24
2025-07-18T12:24
2025-07-18T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. НАТО придется считаться с Россией в долгосрочной перспективе, поскольку РФ способна предотвратить дальнейшее расширение Североатлантического блока на восток. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан интервью интернет-порталу Ultrahang..По словам Орбана, НАТО и западные альянсы "могут двигаться на восток только до тех пор, пока русские не почувствуют себя достаточно сильными, чтобы это остановить".Он также отметил, что считает правильным предложенное им на встрече с Владимиром Путиным в 2009 году решение "отложить исторические споры", благодаря чему России и Венгрии удалось выстроить рациональное экономическое сотрудничество, не только в энергетике, но и в других сферах.Ранее Орбан назвал безумием план Евросоюза победить Россию на поле боя, используя Украину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для РоссииВ Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕССпецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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политика, виктор орбан, нато, новости, россия, венгрия, мнения
НАТО придется считаться с Россией – Орбан
Россия способна предотвратить расширение НАТО на восток – Орбан