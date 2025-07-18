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Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников
Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе восемь – над Крымом и Азовским морем. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T07:21
2025-07-18T07:21
2025-07-18T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе восемь – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.Сутками ранее в течение ночи средства ПВО сбили над российскими регионами 122 вражеских беспилотника, в том числе три – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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всу (вооруженные силы украины), крым, новости, пво
Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников
Над Крымом и Азовским морем за ночь сбили 7 беспилотников ВСУ – Минобороны
07:21 18.07.2025 (обновлено: 07:29 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе восемь – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.
Сутками ранее в течение ночи
средства ПВО сбили над российскими регионами 122 вражеских беспилотника, в том числе три – над Крымом.
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