https://crimea.ria.ru/20250718/nad-krymom-i-azovskim-morem-sbili-sem-bespilotnikov-1148043630.html

Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников

Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Над Крымом и Азовским морем сбили семь беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе восемь – над Крымом и Азовским морем. Об... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T07:21

2025-07-18T07:21

2025-07-18T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 73 украинских беспилотника над регионами РФ, в том числе восемь – над Крымом и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 17 июля до 07:00 мск 18 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе три, летевших на Москву. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.Сутками ранее в течение ночи средства ПВО сбили над российскими регионами 122 вражеских беспилотника, в том числе три – над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), крым, новости, пво