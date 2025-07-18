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На подлете к Москве сбили украинский беспилотник
На подлете к Москве сбили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 18.07.2025
На подлете к Москве сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:24
2025-07-18T13:24
2025-07-18T13:32
москва
сергей собянин
пво
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
происшествия
безопасность
московская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.По его данным, воздушная атака отражена около 13:21 в пятницу.В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 18 июля российские средства противовоздушной обороны уже сбили три вражеских дрона, летевших на столицу.Всего же за ночь были уничтожены 73 украинских БПЛА. 31 дрон сбит над территорией Брянской области, 17 – над Орловской областью, 10 БПЛА – над территорией Московского региона. Четыре беспилотника уничтожены над Крымом, три – над акваторией Азовского моря, один – над Черным морем. Также по два дрона сбили над Смоленской и Нижегородской областями, по одному – над Белгородской, Калужской и Воронежской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружиемВ Крыму запретили публиковать в соцсетях фото ПВО и мест падения дроновНа подлете к Москве сбили беспилотник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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москва, сергей собянин, пво, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, происшествия, безопасность, московская область, новости
На подлете к Москве сбили украинский беспилотник
На подлете к Москве сбили беспилотник ВСУ – Собянин
13:24 18.07.2025 (обновлено: 13:32 18.07.2025)