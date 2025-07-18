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На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.07.2025

На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T15:58

2025-07-18T15:58

2025-07-18T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах.Жителей и гостей полуострова призвали не находиться под рекламными щитами, деревьями и ЛЭП, а также не парковать под ними транспорт. Также в период действия штормового предупреждения нельзя выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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