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На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 18.07.2025
На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T15:58
2025-07-18T15:58
2025-07-18T16:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах.Жителей и гостей полуострова призвали не находиться под рекламными щитами, деревьями и ЛЭП, а также не парковать под ними транспорт. Также в период действия штормового предупреждения нельзя выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, погода, крым
На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
15:58 18.07.2025 (обновлено: 16:01 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 18 июля и ночью 19 июля в Крыму ожидается сильный ливень, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества ДТП, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах.
Жителей и гостей полуострова призвали не находиться под рекламными щитами, деревьями и ЛЭП, а также не парковать под ними транспорт. Также в период действия штормового предупреждения нельзя выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.
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