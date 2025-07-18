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"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко
"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко - РИА Новости Крым, 18.07.2025
"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко
В пятницу в Феодосии пройдут продолжительные учебные стрельбы, сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T11:48
2025-07-18T11:48
крым
новости крыма
феодосия
учения
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В пятницу в Феодосии пройдут продолжительные учебные стрельбы, сообщают в администрации города.Власти уточняют, что тренировка запланирована с 15:00 до 22:00 в акватории Феодосийского порта.В администрации просят гостей и жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В четверг учения Черноморского флота прошли в Севастополе. В районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой, Камышовой и Круглой бухт флот провел тренировки расчетов ППДО.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе весь день будут стрелятьВ Евпатории ограничат движение из-за учений по антитерроруБлокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, феодосия, учения, безопасность республики крым и севастополя
"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко

В Феодосии предупредили о проведении длительных учебных стрельб в городе

11:48 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В пятницу в Феодосии пройдут продолжительные учебные стрельбы, сообщают в администрации города.
Власти уточняют, что тренировка запланирована с 15:00 до 22:00 в акватории Феодосийского порта.
"Ближе 3000 метров на гидроциклах к порту не приближаться!", – говорится в публикации.
В администрации просят гостей и жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В четверг учения Черноморского флота прошли в Севастополе. В районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой, Камышовой и Круглой бухт флот провел тренировки расчетов ППДО.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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КрымНовости КрымаФеодосияУченияБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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