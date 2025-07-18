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Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост по состоянию на 22 часа пятницы находится 220 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T22:01

2025-07-18T22:01

2025-07-18T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост по состоянию на 22 часа пятницы находится 220 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В пятницу в обед у Крымского моста в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стояли 415 машин. Въезд в Крым оставался свободным.Вечером очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова постепенно стала уменьшатся. В 18 часов досмотра ожидали 385 транспортных средств. В 20 часов со стороны Керчи проезда ожидали 300 авто, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: на жаре туристам раздают тысячи бутылок водыГде в Крыму нужны глэмпинги – мнениеСколько туристов отдохнули в Крыму в июне

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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