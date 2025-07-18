Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
У Крымского моста в очереди на досмотр находятся 220 автомобилей
22:01 18.07.2025 (обновлено: 22:03 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами на Крымский мост по состоянию на 22 часа пятницы находится 220 автомобилей с двух сторон транспортного перехода. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 22 часа со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении.
В пятницу в обед у Крымского моста в очереди перед досмотровыми пунктами со стороны Керчи стояли 415 машин. Въезд в Крым оставался свободным.
Вечером очередь перед Крымским мостом на выезде с полуострова постепенно стала уменьшатся. В 18 часов досмотра ожидали 385 транспортных средств. В 20 часов со стороны Керчи проезда ожидали 300 авто, свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Оптимальное время проезда через мостовой переход с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17:00 до 23:00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
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