https://crimea.ria.ru/20250718/iz-za-anomalnoy-zhary-v-krymu-pochti-11-tysyach-chelovek-ostalis-bez-sveta-1148054869.html

Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света

Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света

В Крыму из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. В пятницу днем без света по этой причине остались почти 11 тысяч жителей... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T13:55

2025-07-18T13:55

2025-07-18T14:11

крым

владимир воронкин

минтопэнерго крыма

энергосистема крыма

отключение электроэнергии в крыму

электросети

жкх

жкх крыма и севастополя

погода в крыму

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125321728_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7954cc03d6556a9301ee52abf1c9d898.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. В пятницу днем без света по этой причине остались почти 11 тысяч жителей Симферополя и Алушты. Об этом проинформировал министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Всего, по его данным, обесточены 32 трансформаторных подстанции, 4 790 точек поставок, без света остаются 10 965 человек. Сейчас аварийные бригады выполняют восстановительные работы.Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. В Симферополе без электричества порядка 20 улиц и переулков.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятияАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

https://crimea.ria.ru/20250717/anomalnaya-zhara-v-krymu-bet-po-elektrosetyam-kak-ne-ostatsya-bez-sveta-1148000249.html

крым

симферополь

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, жкх, жкх крыма и севастополя, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, алушта