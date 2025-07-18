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Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света
Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света
В Крыму из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. В пятницу днем без света по этой причине остались почти 11 тысяч жителей... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:55
2025-07-18T14:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. В пятницу днем без света по этой причине остались почти 11 тысяч жителей Симферополя и Алушты. Об этом проинформировал министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Всего, по его данным, обесточены 32 трансформаторных подстанции, 4 790 точек поставок, без света остаются 10 965 человек. Сейчас аварийные бригады выполняют восстановительные работы.Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. В Симферополе без электричества порядка 20 улиц и переулков.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятияАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
https://crimea.ria.ru/20250717/anomalnaya-zhara-v-krymu-bet-po-elektrosetyam-kak-ne-ostatsya-bez-sveta-1148000249.html
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Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света

В Крыму из-за аномальной жары обесточены почти 11 тысяч жителей Алушты и Симферополя

13:55 18.07.2025 (обновлено: 14:11 18.07.2025)
 
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Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. В Крыму из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. В пятницу днем без света по этой причине остались почти 11 тысяч жителей Симферополя и Алушты. Об этом проинформировал министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с аномальным увеличением температуры воздуха, а также повышенным потреблением электроэнергии в дневное время суток в сетях энергоснабжения наблюдается срабатывание автоматики. Так, по состоянию на 13 часов произошло отключение абонентов в Алуште и Симферополе", – написал Воронкин в своем Telegram-канале.

Всего, по его данным, обесточены 32 трансформаторных подстанции, 4 790 точек поставок, без света остаются 10 965 человек. Сейчас аварийные бригады выполняют восстановительные работы.
"Во избежание введения режима веерных отключений в сетях электроснабжения, убедительная просьба рационально использовать энергетический ресурс в период дневных пиковых нагрузок", – обратился министр к жителям республики.
Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. В Симферополе без электричества порядка 20 улиц и переулков.
Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
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