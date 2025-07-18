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Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием

Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием

Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:12

2025-07-18T12:12

2025-07-18T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщало ранее министерство обороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружиемКиев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - МинобороныУдары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво