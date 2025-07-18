https://crimea.ria.ru/20250718/gruppovye-udary-po-ukraine--chto-unichtozheno-1148051642.html
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием
Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:12
2025-07-18T12:12
2025-07-18T12:22
министерство обороны рф
украина
удары по украине
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_0:253:1754:1240_1920x0_80_0_0_ff3ec37a0c59d78bfe26f664dd1b88b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщало ранее министерство обороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружиемКиев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - МинобороныУдары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133012855_74:0:1727:1240_1920x0_80_0_0_aac5948e500dea49af982d1aaa48a2bf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием
Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов по ТЦК и оборонке Украины
12:12 18.07.2025 (обновлено: 12:22 18.07.2025)