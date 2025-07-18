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Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием
Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:12
2025-07-18T12:22
министерство обороны рф
украина
удары по украине
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщало ранее министерство обороны РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружиемКиев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - МинобороныУдары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости сво
Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием

Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов по ТЦК и оборонке Украины

12:12 18.07.2025 (обновлено: 12:22 18.07.2025)
 
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Ракета Кинжал - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, территориальным центрам комплектования и арсеналам оружия и горючего. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.
"Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ", - отмечается в сводке за минувшую неделю.
Кроме того, уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.
Российские военные в ночь на субботу нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины во Львове, Харькове и Луцке, все они поражены, сообщало ранее министерство обороны РФ.
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Министерство обороны РФУкраинаУдары по УкраинеВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости СВО
 
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