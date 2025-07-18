https://crimea.ria.ru/20250718/frantsuzy-vozmutilis-pereimenovaniem-bulvara-stalingrad-v-gorode-drap-1148044504.html

Французы возмутились переименованием "бульвара Сталинград" в городе Драп

Французы возмутились переименованием "бульвара Сталинград" в городе Драп - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Французы возмутились переименованием "бульвара Сталинград" в городе Драп

Переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон" в городе Драп на юго-востоке вызвало недовольство среди местных жителей и политиков. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T07:55

2025-07-18T07:55

2025-07-18T07:55

франция

история

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сталинградская битва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон" в городе Драп на юго-востоке вызвало недовольство среди местных жителей и политиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Nice-Matin.В частности, экс-секретарь местного отделения Компартии Филипп Пеллегрини заявил, что использование названия Сталинграда – "это не просто демонстрация привязанности к коммунизму, а также первая крупная победа над нацистами".Местное отделение компартии осудило решение властей переименовать бульвар. Они отметили, что нынешний официальный Париж "сожалеет" о победе советского народа, забыв, что именно Сталинградская битва стала коренным переломом в Великой Отечественной войне.Заммэра Драпа Александра Руссо в ответ заявила, что Сталинградская битва – это не повод для гордости, и что Франции стоит чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.На минувшей неделе муниципальный совет Драпа проголосовал за переименование "бульвара Сталинград" в "бульвар Рив дю Павийон".Посольство России во Франции заявило, что шокировано решением местных властей о переименовании бульвара. В дипмиссии также указали на цинизм приводимых Александрой Руссо аргументов. Как отметили российские дипломаты, подобные высказывания — не просто искажение фактов, но и попытка переписать историю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во ЛьвовеПротив России развязана война на уничтожение – АксеновЗащитники земли русской: окончание Сталинградской битвы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, история, россия, сталинградская битва, сталинград, посольство рф, коллективный запад