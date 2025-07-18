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Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России
Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая перечислила крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов, среди которых оказались... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T09:11
2025-07-18T09:12
россия
европейский союз (ес)
франция
бельгия
германия
италия
замороженные активы россии
замороженные российские активы
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая перечислила крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов, среди которых оказались Бельгия, Франция, Германия и Италия. Об этом сообщает РИА Новости. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.По ее словам, тех средств, которые хранятся в ЕС, будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины. Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов и европейских инвестиций. В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, европейский союз (ес), франция, бельгия, германия, италия, замороженные активы россии, замороженные российские активы, украина
Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России

Франция, Бельгия, Германия и Италия не хотят конфискации активов РФ - офис Зеленского

09:11 18.07.2025 (обновлено: 09:12 18.07.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая перечислила крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов, среди которых оказались Бельгия, Франция, Германия и Италия. Об этом сообщает РИА Новости.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

"Крупнейшие противники в Европе конфискации активов – это Бельгия, потому что у них хранятся (средства – ред.) в Euroclear, Франция, Италия, Германия. Они опасаются, что активы их компаний будут конфискованы у РФ… Нет политической воли сегодняшних лидеров стран конфисковать эти активы. Есть опасения у крупных стран, что это может иметь прецедент и тому подобное, что это может быть и по отношению к ним сделано", - заявила Мудрая.

По ее словам, тех средств, которые хранятся в ЕС, будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины.
"На сегодня размер убытков, который был оценен Всемирным банком вместе с Еврокомиссией, около 586 миллиардов долларов. Это половина того, что нам уже нужно… Я не исключаю, что сумма будет достигать одного триллиона долларов", - отметила Мудрая.
Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов и европейских инвестиций.
В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить".
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РоссияЕвропейский Союз (ЕС)ФранцияБельгияГерманияИталияЗамороженные активы РоссииЗамороженные российские активыУкраина
 
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