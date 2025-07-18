https://crimea.ria.ru/20250718/frantsiya-i-esche-tri-evropeyskie-strany-ne-khotyat-konfiskatsii-aktivov-rossii-1148045167.html

Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России

Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Франция и еще три европейские страны не хотят конфискации активов России

Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая перечислила крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов, среди которых оказались... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T09:11

2025-07-18T09:11

2025-07-18T09:12

россия

европейский союз (ес)

франция

бельгия

германия

италия

замороженные активы россии

замороженные российские активы

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая перечислила крупнейших противников в Европе по конфискации российских активов, среди которых оказались Бельгия, Франция, Германия и Италия. Об этом сообщает РИА Новости. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ, это примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.По ее словам, тех средств, которые хранятся в ЕС, будет недостаточно для восстановления и модернизации Украины. Ранее тогдашний премьер и нынешний глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление и модернизацию страны в ближайшие 14 лет потребуется один триллион долларов, получить их Киев рассчитывает за счет конфискации замороженных российских активов и европейских инвестиций. В российском МИД неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что использование Западом этих активов приведет к регионализации платежных систем, за что в целом "стоит и заплатить". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

франция

бельгия

германия

италия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, европейский союз (ес), франция, бельгия, германия, италия, замороженные активы россии, замороженные российские активы, украина