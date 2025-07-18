https://crimea.ria.ru/20250718/esche-odna-kategoriya-rossiyan-imeet-pravo-na-dopolnitelnyy-otpusk-1148044054.html

Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск

Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск

Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T08:11

2025-07-18T08:11

2025-07-18T08:11

трудовой кодекс

пенсия

отпуск

россия

отдых

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова."Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году", — сказала Солодовникова.При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.По закону, продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона, характера работы и имеющихся у гражданина социальных льгот, уточнила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноКак будут отдыхать россияне в 2026 году - календарьПособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трудовой кодекс, пенсия, отпуск, россия, отдых