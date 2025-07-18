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Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск
Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск
Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T08:11
2025-07-18T08:11
трудовой кодекс
пенсия
отпуск
россия
отдых
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова."Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году", — сказала Солодовникова.При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.По закону, продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона, характера работы и имеющихся у гражданина социальных льгот, уточнила эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноКак будут отдыхать россияне в 2026 году - календарьПособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
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96
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трудовой кодекс, пенсия, отпуск, россия, отдых
Еще одна категория россиян имеет право на дополнительный отпуск

Право на дополнительный отпуск имеют работающие пенсионеры

08:11 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимсельмаш
Симсельмаш - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости. Работающим пенсионерам в России положен ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью не более 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
"Трудовой Кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году", — сказала Солодовникова.
При этом ежегодный оплачиваемый отпуск для работающих пенсионеров составляет минимум 28 дней. Такое же количество дней отпуска раз в год положено всем остальным работающим россиянам.
По закону, продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона, характера работы и имеющихся у гражданина социальных льгот, уточнила эксперт.
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