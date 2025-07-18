https://crimea.ria.ru/20250718/erdogan-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor-1148062826.html

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T18:27

2025-07-18T18:27

2025-07-18T18:37

владимир путин (политик)

реджеп тайип эрдоган

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турция

новости

сирия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера."Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и помочь стране как можно скорее "встать на ноги".В среду сирийское МВД известило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге страны, шейх Юсеф Джарбуа сказал, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде. В тот же день силы министерства обороны арабской республики начали вывод из города Сувейда размещенных там сил безопасности, уточнял сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, новости, сирия