Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250718/erdogan-i-putin-proveli-telefonnyy-razgovor-1148062826.html
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T18:27
2025-07-18T18:37
владимир путин (политик)
реджеп тайип эрдоган
политика
россия
турция
новости
сирия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера."Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и помочь стране как можно скорее "встать на ноги".В среду сирийское МВД известило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге страны, шейх Юсеф Джарбуа сказал, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде. В тот же день силы министерства обороны арабской республики начали вывод из города Сувейда размещенных там сил безопасности, уточнял сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
турция
сирия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), реджеп тайип эрдоган, политика, россия, турция, новости, сирия
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор

Эрдоган и Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Сирии - канцелярия

18:27 18.07.2025 (обновлено: 18:37 18.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин провели телефонный разговор, обсудили ситуацию в Сирии, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Эрдоган заявил, что столкновения после вывода сирийских сил безопасности из Сувейды представляют угрозу для всего региона, и важно, чтобы Израиль не нарушал суверенитет Сирии", - говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган отметил, что Турция стремится обеспечить стабильность и безопасность в Сирии и помочь стране как можно скорее "встать на ноги".
В среду сирийское МВД известило о достижении соглашения о прекращении боевых действий в провинции Сувейда между вооруженными силами Сирии и вооруженными формированиями. Один из лидеров друзской общины на юге страны, шейх Юсеф Джарбуа сказал, что община достигла соглашения с сирийскими властями о прекращении военных действий всеми сторонами в Сувейде. В тот же день силы министерства обороны арабской республики начали вывод из города Сувейда размещенных там сил безопасности, уточнял сирийский гостелеканал Al Ikhbariya.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Реджеп Тайип ЭрдоганПолитикаРоссияТурцияНовостиСирия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
19:23След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных
18:41Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
18:27Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
18:05Крымский мост сейчас: оперативная информация
17:55Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
17:45"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
17:21На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
16:55Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю
16:39Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
16:09В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды
15:58На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
15:32Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерыва 0:06
15:11Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник
14:59ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
14:41Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
14:35Четыре "Горячих сердца" появились в Крыму
14:19Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы
13:55Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света
13:35WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
Лента новостейМолния