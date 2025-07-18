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Экс-министру обороны Украины Умерову нашли новую должность

Экс-министру обороны Украины Умерову нашли новую должность - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Экс-министру обороны Украины Умерову нашли новую должность

Рустем Умеров, ранее возглавлявший министерство обороны Украины, назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ подписал... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T10:34

2025-07-18T10:34

2025-07-18T10:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Рустем Умеров, ранее возглавлявший министерство обороны Украины, назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.Умеров возглавлял минобороны Украины с сентября 2023 года.Ранее Зеленский заявил, что пост министра обороны займет Денис Шмыгаль, снятый с должности премьер-министра. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Умерова планировалось назначить послом в США, однако Вашингтон не одобрил его кандидатуру.Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады. В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины.* Экстремистская организация, запрещенная в Российской ФедерацииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны УкраиныЗеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин УкраиныЗачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости, рустем умеров, снбо украины, владимир зеленский, кадры