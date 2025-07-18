https://crimea.ria.ru/20250718/dvoe-podrostkov-zaderzhany-za-podgotovku-terakta-1148046287.html

Двое подростков задержаны за подготовку теракта

Двое подростков задержаны за подготовку теракта - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Двое подростков задержаны за подготовку теракта

В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщают в главке Следкома по Республике Северная... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T10:45

2025-07-18T10:45

2025-07-18T10:46

россия

северная осетия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

дети

теракт

правонарушения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщают в главке Следкома по Республике Северная Осетия-Алания.В мае 2025 года молодые люди приобрели в Моздоке компоненты для изготовления взрывного устройства. Хранили их у себя дома, планируя совершение теракта против правоохранителей. Реализацию преступного замысла предотвратили сотрудники ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности". Сейчас оба находятся под стражей.Ранее сообщалось, что в Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Передавал данные о военных объектах: крымчанина задержали за госизменуГотовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсантаФСБ задержала членов колл-центров за сбор денег для ВСУ

россия

северная осетия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северная осетия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), дети, теракт, правонарушения