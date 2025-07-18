Двое подростков задержаны за подготовку теракта
В Северной Осетии двое 15-летних подростков задержаны за подготовку теракта
10:45 18.07.2025 (обновлено: 10:46 18.07.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Северной Осетии задержали двух 15-летних подростков, подозреваемых в подготовке террористического акта, сообщают в главке Следкома по Республике Северная Осетия-Алания.
"С июня 2024 года по май 2025 года двое несовершеннолетних, являясь сторонниками террористической организации, деятельность которой решением Верховного суда РФ признана запрещенной на территории России, прошли обучение для осуществления террористической деятельности, приискав специализированную литературу и инструкции в закрытом канале одного из мессенджеров", – рассказали в ведомстве.
В мае 2025 года молодые люди приобрели в Моздоке компоненты для изготовления взрывного устройства. Хранили их у себя дома, планируя совершение теракта против правоохранителей.
Реализацию преступного замысла предотвратили сотрудники ФСБ. Возбуждены уголовные дела по статьям "приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "прохождение лицом обучения в целях осуществления террористической деятельности". Сейчас оба находятся под стражей.
"По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы", – заключили в СК.
Ранее сообщалось, что в Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО.
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