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Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
Крымские следователи проводят проверки по факту работы развлекательных аттракционов в Евпатории и на плато Ай-Петри в связи с недавними инцидентами. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T11:24
2025-07-18T11:24
крым
новости крыма
евпатория
ай-петри
аттракционы
происшествия
следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверки по факту работы развлекательных аттракционов в Евпатории и на плато Ай-Петри в связи с недавними инцидентами. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.Накануне 22 ребенка и двое взрослых зависли на аттракционе в парке Евпатории. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. Людей эвакуировали спасатели. В медицинской помощи никто не нуждался.Уточняется, что евпаторийский аттракцион не был зарегистрирован.Кроме того, СК сообщил еще об одном инциденте на территории заповедной зоны Ай-Петри, где молодой человек травмировался на экстремальном аттракционе. Проверки проводятся по обоим фактам на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранителям предстоит оценить работу собственников аттракционов и лиц, которые согласовали их размещение. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов, сообщал ранее начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционеВ Анапе горит парк аттракционов
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, евпатория, ай-петри, аттракционы, происшествия, следком крыма и севастополя
Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку

СК: в Крыму начаты проверки после происшествий на аттракционах в Евпатории и на Ай-Петри

11:24 18.07.2025
 
© Прокуратура РКАттракционы в Евпатории
Аттракционы в Евпатории
© Прокуратура РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверки по факту работы развлекательных аттракционов в Евпатории и на плато Ай-Петри в связи с недавними инцидентами. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
Накануне 22 ребенка и двое взрослых зависли на аттракционе в парке Евпатории. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. Людей эвакуировали спасатели. В медицинской помощи никто не нуждался.
"Организованы процессуальные проверки по фактам, изложенным в социальных медиа, о работе развлекательных аттракционов, представляющих угрозу жизни и здоровья граждан", – сказано в сообщении.
Уточняется, что евпаторийский аттракцион не был зарегистрирован.
Кроме того, СК сообщил еще об одном инциденте на территории заповедной зоны Ай-Петри, где молодой человек травмировался на экстремальном аттракционе. Проверки проводятся по обоим фактам на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранителям предстоит оценить работу собственников аттракционов и лиц, которые согласовали их размещение.
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов, сообщал ранее начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаЕвпаторияАй-ПетриАттракционыПроисшествияСледком Крыма и Севастополя
 
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