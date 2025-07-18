https://crimea.ria.ru/20250718/dva-proisshestviya-na-attraktsionakh-v-krymu---sledkom-nachal-proverku-1148048052.html

Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку

Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку

Крымские следователи проводят проверки по факту работы развлекательных аттракционов в Евпатории и на плато Ай-Петри в связи с недавними инцидентами. Об этом... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T11:24

2025-07-18T11:24

2025-07-18T11:24

крым

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евпатория

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аттракционы

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следком крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверки по факту работы развлекательных аттракционов в Евпатории и на плато Ай-Петри в связи с недавними инцидентами. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.Накануне 22 ребенка и двое взрослых зависли на аттракционе в парке Евпатории. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. Людей эвакуировали спасатели. В медицинской помощи никто не нуждался.Уточняется, что евпаторийский аттракцион не был зарегистрирован.Кроме того, СК сообщил еще об одном инциденте на территории заповедной зоны Ай-Петри, где молодой человек травмировался на экстремальном аттракционе. Проверки проводятся по обоим фактам на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранителям предстоит оценить работу собственников аттракционов и лиц, которые согласовали их размещение. В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов, сообщал ранее начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционеВ Анапе горит парк аттракционов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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