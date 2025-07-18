Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
СК: в Крыму начаты проверки после происшествий на аттракционах в Евпатории и на Ай-Петри
© Прокуратура РКАттракционы в Евпатории
© Прокуратура РК
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Крымские следователи проводят проверки по факту работы развлекательных аттракционов в Евпатории и на плато Ай-Петри в связи с недавними инцидентами. Об этом сообщает пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.
Накануне 22 ребенка и двое взрослых зависли на аттракционе в парке Евпатории. Карусель остановилась на высоте около пяти-семи метров. Людей эвакуировали спасатели. В медицинской помощи никто не нуждался.
"Организованы процессуальные проверки по фактам, изложенным в социальных медиа, о работе развлекательных аттракционов, представляющих угрозу жизни и здоровья граждан", – сказано в сообщении.
Уточняется, что евпаторийский аттракцион не был зарегистрирован.
Кроме того, СК сообщил еще об одном инциденте на территории заповедной зоны Ай-Петри, где молодой человек травмировался на экстремальном аттракционе. Проверки проводятся по обоим фактам на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранителям предстоит оценить работу собственников аттракционов и лиц, которые согласовали их размещение.
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов, сообщал ранее начальник республиканской инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Алексей Игнатенко.
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