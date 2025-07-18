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"Давай вернемся": Степашин обратился к Зеленскому по поводу Крыма - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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"Давай вернемся": Степашин обратился к Зеленскому по поводу Крыма
"Давай вернемся": Степашин обратился к Зеленскому по поводу Крыма - РИА Новости Крым, 18.07.2025
"Давай вернемся": Степашин обратился к Зеленскому по поводу Крыма
Украина в случае "возвращения к 1991 году" не могла бы претендовать не только на Крым и Севастополь, но и на Одессу с Харьковом, поскольку при образовании... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T07:35
2025-07-18T07:33
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Украина в случае "возвращения к 1991 году" не могла бы претендовать не только на Крым и Севастополь, но и на Одессу с Харьковом, поскольку при образовании Советского Союза этих регионов не было в составе Украинской ССР. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин."(Владимир – ред.) Зеленский везде говорит: "Давайте вернемся к 1991 году". Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте!", - сказал экс-премьер.Он напомнил, что Беловежские соглашения, положившие конец существованию СССР, подписали три страны – Россия, Украина и Белоруссия.По словам экс-премьера, в Киеве не знают историю, иначе глава киевского режима и его окружение не делали бы таких заявлений."Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся", - обратился Степашин к Зеленскому.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, украина, владимир зеленский, сергей степашин, россия, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), одесса, ссср, история
"Давай вернемся": Степашин обратился к Зеленскому по поводу Крыма

При создании СССР Украина была без Крыма и Одессы – Степашин

07:35 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСергей Степашин на заседании круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года
Сергей Степашин на заседании круглого стола в Ливадийском дворце, посвященном 80-летию Ялтинской конференции 1945 года - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Украина в случае "возвращения к 1991 году" не могла бы претендовать не только на Крым и Севастополь, но и на Одессу с Харьковом, поскольку при образовании Советского Союза этих регионов не было в составе Украинской ССР. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
"(Владимир – ред.) Зеленский везде говорит: "Давайте вернемся к 1991 году". Вы знаете, что бы я сейчас сказал? Давайте!", - сказал экс-премьер.
Он напомнил, что Беловежские соглашения, положившие конец существованию СССР, подписали три страны – Россия, Украина и Белоруссия.
"Но Советский Союз 30 декабря 1922 года создавался, когда подписывали соглашения мы (Россия – ред.), Закавказская Федерация, Украина и Белоруссия. Знаете, в каком качестве подписывала Украина? Без Малороссии, без Одессы, без Харькова, без Крыма и Севастополя. Окей, давайте вернемся", - сказал Степашин.
По словам экс-премьера, в Киеве не знают историю, иначе глава киевского режима и его окружение не делали бы таких заявлений.
"Товарищ Зеленский, или господин Зеленский, слышишь меня? Давай вернемся", - обратился Степашин к Зеленскому.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации.
В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы.
На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. В течение пяти дней жители голосовали за свое будущее, и подавляющее большинство высказались за воссоединение с РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися.
28 сентября 2022 года лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы военно-гражданских администраций Запорожской и Херсонской областей Евгений Балицкий и Владимир Сальдо обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением о принятии регионов в состав РФ в качестве новых субъектов.
Историческое событие произошло 30 сентября 2022 года. В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.
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КрымУкраинаВладимир ЗеленскийСергей СтепашинРоссияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)ОдессаСССРИстория
 
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