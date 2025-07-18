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Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:29

2025-07-18T12:29

2025-07-18T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По предварительной информации, авария произошла в пятницу в селе Марьяновка. Водитель отечественного автомобиля превысил скорость и столкнулся с иномаркой, которая совершала разворот. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить виновника смертельного ДТП под СудакомВ Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенкаРебенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП

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2025

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