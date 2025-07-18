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Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:29
2025-07-18T12:29
ситуация на дорогах крыма
крым
красногвардейский район
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По предварительной информации, авария произошла в пятницу в селе Марьяновка. Водитель отечественного автомобиля превысил скорость и столкнулся с иномаркой, которая совершала разворот. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить виновника смертельного ДТП под СудакомВ Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенкаРебенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП
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РИА Новости Крым
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5
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96
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Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма в ДТП пострадал четырехлетний ребенок и трое взрослых

12:29 18.07.2025
 
© Прокуратура КрымаДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
По предварительной информации, авария произошла в пятницу в селе Марьяновка. Водитель отечественного автомобиля превысил скорость и столкнулся с иномаркой, которая совершала разворот.
© Прокуратура КрымаДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира, в том числе 4-летний ребенок, находящийся в автомобиле Ford получили травмы", – уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
© Прокуратура КрымаДТП в Красногвардейском районе Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
© Прокуратура Крыма
ДТП в Красногвардейском районе Крыма
Ранее сообщалось, что крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина.
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