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Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:29
2025-07-18T12:29
2025-07-18T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Четырехлетний ребенок и трое взрослых получили ранения в столкновении автомобилей ВАЗ и Ford в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По предварительной информации, авария произошла в пятницу в селе Марьяновка. Водитель отечественного автомобиля превысил скорость и столкнулся с иномаркой, которая совершала разворот. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ситуация находится на контроле прокуратуры.Ранее сообщалось, что крымчанин предстанет перед судом по обвинению в ДТП в городе Судаке, в котором погиб мужчина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить виновника смертельного ДТП под СудакомВ Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенкаРебенок за рулем мопеда - в Крыму произошло смертельное ДТП
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
В Красногвардейском районе Крыма в ДТП пострадал четырехлетний ребенок и трое взрослых