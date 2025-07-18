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Четыре "Горячих сердца" появились в Крыму

Четыре "Горячих сердца" появились в Крыму - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Четыре "Горячих сердца" появились в Крыму

- Никита у меня спросил разрешения пойти на море купаться. Я разрешила, хотя был шторм. Я же знаю, что он любит экстрим. А вечером я с работы пришла, он... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T14:35

2025-07-18T14:35

2025-07-18T14:35

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- Никита у меня спросил разрешения пойти на море купаться. Я разрешила, хотя был шторм. Я же знаю, что он любит экстрим. А вечером я с работы пришла, он говорит: "Мама, я человека спас". Я замотанная была, отвечаю ему: "Молодец. Иди мыть руки и ужинать".Мальчик в штормящем мореОльга Мельникова с улыбкой вспоминает, как началась эта история: 11-летний мальчик спас 70-летнего туриста в штормящем море. Этот мальчик – ее сын.Семья переехала в Крым из Волгограда. У папы Сергея на груди поблескивает награда за патриотическое воспитание молодежи: он – один из участников вокального ансамбля "Сталинград", ездят в зону СВО, поют бойцам свои песни. Это ниточка такая - от афганской войны к спецоперации.Никита научился плавать в пять лет. Мама уже отпускает не боясь его, подростка, на море. Она точно знает, что он ребенок рассудительный, неприятностей и волнений от него не будет.В тот день шторм был с тягуном, то есть волна от берега длиннее, чем к берегу. Человека запросто уносит в море. На пляжах были подняты красные флаги, это значит, что купаться запрещено. Но 70-летний турист, профессор одного из вузов из Рязани, не хотел терять без купания в море ни дня. Он не рассчитал свои силы. Его стало относить от берега.Ее сын тем временем скромно молчит рядом. В тот августовский день он спасенного мужчину при помощи подоспевших на помощь взрослых, вытаскивал на берег уже без сознания. Волны были такой силы, что на то, чтобы выплыть, всей команде потребовалось 40 минут."Горячие сердца" есть во всем миреСегодня у Никиты на груди появилась еще одна медаль (ранее же были от Мосгордумы и властей Феодосии) - знак государственной инициативы "Горячее сердце". Эта всероссийская инициатива призвана поддержать и отметить детей и подростков, проявивших мужество, героизм и активную гражданскую позицию, показать всей стране примеры гражданской ответственности, проявленные ими.В 2025 году инициатива проводится двенадцатый раз. За эти годы в оргкомитет инициативы поступило более 11 тысяч представлений на награждение почетным знаком и символом "Горячее сердце" из всех субъектов Российской Федерации и 26 зарубежных стран. Лауреатами стали 1884 человека и общественных организаций. Только в этом году Почетная книга "Горячее сердце" пополнилась именами 217 лауреатов из России, Беларуси, Молдавии, Армении, Египта и Абхазии.В пример здоровымПомимо ситуаций, связанных с преодолением чрезвычайной ситуации или смертельной опасности для окружающих, награжденных выбирают и среди тех, кто достойно преодолевает жизненные трудности.Севиля Акимова учится в Крымском инженерно-педагогическом университете. Впереди - магистратура. Когда девочке было 10 лет, врачи обнаружили у нее опухоль головного мозга. Врачам удалось спасти Севиле жизнь, однако после операции у нее отказала левая сторона тела, всему пришлось учиться заново. Несмотря на недуг, Севиля закончила школу с золотой медалью, а теперь получает профессию логопеда-дефектолога, чтобы помогать детям с такими же, как у нее, трудностями в жизни.Севиля не только отлично учится, но и очень социально активна: рукоделие, художественное чтение, актерское мастерство – каких только увлечений у нее нет. И это не просто увлечения – за ее хрупкими плечами множество побед в республиканских и всероссийских конкурсах.Пример крымчанки вдохновляет других и сверстников, и взрослых, считают организаторы инициативы.Молодые и милосердныеПомимо нагрудных знаков и дипломов все четыре крымских дипломанта стали обладателями путевки в лагерь "Орленок", где в августе встретятся все награжденные "Горячим сердцем".Мария Моцная и София Сысоева еще не знают, получится ли у них поехать встретиться со своими "коллегами", но очень хотят. Эти две евпаторийки – девушки неравнодушные.А объем оказался огромный: при большом пожаре пострадал дом 91-летней ветерана, партизанки, узника детства фашистских лагерей Майи Петровны Михеевой. Помогали бабушке девушки и физически, и морально."Мы с Майей Петровной и позже встречались, на праздники к ней приезжали, поздравляли ее. Насколько я знаю, она сейчас в Москву переехала, ее семья позвала", - рассказывает Мария.16-летняя Маша пока не знает, кем хочет быть в будущем. Ясно одно – хорошим человеком она уже стала. Как и София, Никита и Севиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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