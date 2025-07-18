https://crimea.ria.ru/20250718/chego-dobivaetsya-tramp-konfliktom-na-ukraine-i-pochemu-staraya-evropa-protiv-1148032954.html
Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
Президент США Дональд Трамп стремится вести Америку тем же путем, каким она шла в годы Второй мировой войны, обогащаясь на конфликте и не участвуя в нем. Такое... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T07:48
2025-07-18T07:48
2025-07-18T07:32
радио "спутник в крыму"
игорь шатров
мнения
дональд трамп
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп стремится вести Америку тем же путем, каким она шла в годы Второй мировой войны, обогащаясь на конфликте и не участвуя в нем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Шатров подчеркивает, что на Второй мировой войне Америка "поднялась", при этом практически не участвовала в боевых действиях.Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для УкраиныИ сейчас, по мнению Шатрова, Трамп хочет повторить историю Второй мировой войны в условиях российско-украинского конфликта."То есть участвуем как? Поднимаем свою оборонную промышленность, работают производства, люди получают зарплату, у всех все хорошо. Вот так он хочет, чтобы жила Америка в период украинского кризиса", – отметил Шатров.Идя к этой цели, Трамп на данном этапе перекладывает бремя обеспечения Украины оружием на Европу, пытаясь превратить европейцев в реальных сателлитов Америки. Но его замысел шит белыми нитками, и есть те, кто все понимает и будет противиться, добавил Шатров.В Европе отказываются закупать у США оружие для УкраиныРанее Шатров высказал мнение о том, кому адресованы заявления Трампа о новой военной помощи Украине. Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин аргументировал свое убеждение в том, что Дональду Трампу, как и предыдущим лидерам США, выгоден конфликт на Украине. А американист Андрей Сидоров объяснил, почему пресловутые 50 дней, которые Трамп "дал" России на урегулирование украинского конфликта, нужны ему самому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и УкраинеВведет ли Трамп пошлины в 100% против России и ее партнеров – мнениеЗачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях
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игорь шатров, мнения, дональд трамп, сша, европа, украина
Чего добивается Трамп конфликтом на Украине и почему Старая Европа против
Трамп в конфликте на Украине повторяет путь США во Второй мировой войне – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп стремится вести Америку тем же путем, каким она шла в годы Второй мировой войны, обогащаясь на конфликте и не участвуя в нем. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Шатров подчеркивает, что на Второй мировой войне Америка "поднялась", при этом практически не участвовала в боевых действиях.
"Тем не менее, поставляя по ленд-лизу вооружение, за которое потом пришлось платить тому же Советскому Союзу, и в целом не участвуя в войне, она (Америка – ред.) развивала свою экономику", – сказал эксперт.
И сейчас, по мнению Шатрова, Трамп хочет повторить историю Второй мировой войны в условиях российско-украинского конфликта.
"То есть участвуем как? Поднимаем свою оборонную промышленность, работают производства, люди получают зарплату, у всех все хорошо. Вот так он хочет, чтобы жила Америка в период украинского кризиса", – отметил Шатров.
Идя к этой цели, Трамп на данном этапе перекладывает бремя обеспечения Украины оружием на Европу, пытаясь превратить европейцев в реальных сателлитов Америки. Но его замысел шит белыми нитками, и есть те, кто все понимает и будет противиться, добавил Шатров.
"Если младоевропейцам не привыкать, то Старая Европа не хочет так откровенно "прогибаться" под Соединенные Штаты. У той же Франции амбиции на создание европейской армии, на возрождение европейской промышленности. В Германии тем более. То есть никто не хочет, чтобы Трамп повторил историю Второй мировой войны", – подытожил эксперт.
Ранее Шатров высказал мнение
о том, кому адресованы заявления Трампа о новой военной помощи Украине. Профессор кафедры политических наук и международных отношений КФУ Александр Ирхин аргументировал
свое убеждение в том, что Дональду Трампу, как и предыдущим лидерам США, выгоден конфликт на Украине. А американист Андрей Сидоров объяснил
, почему пресловутые 50 дней, которые Трамп "дал" России на урегулирование украинского конфликта, нужны ему самому.
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