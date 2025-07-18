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Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"

Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 18.07.2025

Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"

По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен курорт "Балаклава" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T17:55

2025-07-18T17:55

2025-07-18T17:55

"пять морей и озеро байкал"

балаклава

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дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен курорт "Балаклава" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.По его словам объем финансирования на все объекты проекта "Пять морей и озеро Байкал" до 2030 года – 103 млрд рублей. Благодаря реализации проекта к 2030 году ежегодно отдыхать на российских курортах смогут дополнительно около 10 млн туристов.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в КрымуКогда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"пять морей и озеро байкал", балаклава, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дмитрий чернышенко, правительство россии