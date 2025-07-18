Рейтинг@Mail.ru
Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250718/balaklava-voshla-v-proekt-pyat-morey-i-ozero-baykal-1148061899.html
Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал" - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен курорт "Балаклава" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T17:55
2025-07-18T17:55
"пять морей и озеро байкал"
балаклава
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
дмитрий чернышенко
правительство россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199046_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_7b96ba4af3324ac3659effc3b836b3b3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен курорт "Балаклава" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.По его словам объем финансирования на все объекты проекта "Пять морей и озеро Байкал" до 2030 года – 103 млрд рублей. Благодаря реализации проекта к 2030 году ежегодно отдыхать на российских курортах смогут дополнительно около 10 млн туристов.О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в КрымуКогда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
балаклава
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147199046_235:0:1280:784_1920x0_80_0_0_cc423f370219a44720c0c83b5a7c8d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"пять морей и озеро байкал", балаклава, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, дмитрий чернышенко, правительство россии
Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"

Балаклава включена в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" – Чернышенко

17:55 18.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь. Балаклава
Севастополь. Балаклава
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. По поручению президента России Владимира Путина в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен курорт "Балаклава" в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ со ссылкой заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко.

"Федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал" дополнился проектом в Севастополе", – отметил вице-премьер на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма.

По его словам объем финансирования на все объекты проекта "Пять морей и озеро Байкал" до 2030 года – 103 млрд рублей. Благодаря реализации проекта к 2030 году ежегодно отдыхать на российских курортах смогут дополнительно около 10 млн туристов.
О планах включения курорта "Балаклава" в Севастополе в проект "Пять морей и озеро Байкал" сообщалось в марте. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Это даст региону три тысячи рабочих мест.
Проект направлен на строительство 12 крупных морских курортов в 10 субъектах РФ. Он позволит увеличить номерной фонд на 77 тысяч, создать более 90 тысяч новых рабочих мест и привлечь около 10 миллионов дополнительных туристов в год.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Туризм и гостеприимство" - что Крым получил по нацпроекту
"Золотые пески России": как идет создание нового курорта в Крыму
Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
 
"Пять морей и озеро Байкал"БалаклаваКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяДмитрий ЧернышенкоПравительство России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:46В Крыму отремонтировали участок дороги возле границы с Херсонщиной
19:23След "балканца" и море как парное молоко: погода в Крыму на выходных
18:41Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое
18:27Эрдоган и Путин провели телефонный разговор
18:05Крымский мост сейчас: оперативная информация
17:55Балаклава вошла в проект "Пять морей и озеро Байкал"
17:45"Это театр абсурда": сенатор Карякин ответил на приговор украинского суда
17:21На Кубани ввели режим ЧС из-за засухи
16:55Магнитные бури в июле – почему Солнце атакует Землю
16:39Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
16:09В Малореченском на Южном берегу Крыма вводят график подачи воды
15:58На Крым надвигается буря - объявлено штормовое предупреждение
15:32Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерыва 0:06
15:11Уничтожен еще один атаковавший Москву беспилотник
14:59ВТБ назвал распространенные схемы мошенничества со списанием долгов
14:41Керчанин получил 7,5 лет колонии за убийство знакомого
14:35Четыре "Горячих сердца" появились в Крыму
14:19Крымский мост – обстановка с очередями к обеду пятницы
13:55Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без света
13:35WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
Лента новостейМолния