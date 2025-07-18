Рейтинг@Mail.ru
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250718/avariya-na-vysokovoltnoy-linii-v-alushte--abonenty-bez-sveta-1148054106.html
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света
Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:29
2025-07-18T13:31
алушта
отключение электроэнергии
галина огнева
крым
электросети
отключение электроэнергии в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/16/1118969760_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b85922077dfdb9f9b26d4bd4a95229e0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, авария обесточила улицы Садовую, Сергеева-Ценского, Заречную, Октябрьскую, Саранчева, Береговую, Партизанскую, 50 лет Октября, Октябрьскую, Гвардейскую, Артиллерийскую, Первомайскую, Багликова, Школьную, Краснофлотскую, Юбилейную, переулок Кругляка и прилегающие к ним улицы.Восстановить электроснабжение потребителей по указанным улицам планируется в течение трех часов, уточнила мэр.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
алушта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/16/1118969760_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c171a7d9e1da7141d0aa1b122c9ebfbe.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алушта, отключение электроэнергии, галина огнева, крым, электросети, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света

Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила часть Алушты – мэр Огнева

13:29 18.07.2025 (обновлено: 13:31 18.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму
Высоковольтная линия электропередачи возле Ялты в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева.
"По информации предприятия "Крымэнерго", 18 июля 2025 года произошла авария на высоковольтных сетях. Отключено электроснабжение", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
По ее словам, авария обесточила улицы Садовую, Сергеева-Ценского, Заречную, Октябрьскую, Саранчева, Береговую, Партизанскую, 50 лет Октября, Октябрьскую, Гвардейскую, Артиллерийскую, Первомайскую, Багликова, Школьную, Краснофлотскую, Юбилейную, переулок Кругляка и прилегающие к ним улицы.
Восстановить электроснабжение потребителей по указанным улицам планируется в течение трех часов, уточнила мэр.
Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
В Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
 
АлуштаОтключение электроэнергииГалина ОгневаКрымЭлектросетиОтключение электроэнергии в КрымуНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:35WhatsApp может уйти с российского рынка - Горелкин
13:29Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света
13:24На подлете к Москве сбили украинский беспилотник
13:17Учителя из Крыма получили призы за создание финансовых уроков
13:10Зеленский поручил Умерову активизировать переговоры с Россией
12:54Тысячи погибших: ВСУ несут катастрофические потери в зоне спецоперации
12:45Крым инициирует ужесточение наказания для "ждунов"
12:36У мыса Фиолент утонул мужчина
12:29Четырехлетний ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП в Крыму
12:24НАТО придется считаться с Россией – Орбан
12:12Групповые удары по Украине – что уничтожено высокоточным оружием
12:10В Крыму двух сотрудников ДПС отправили в колонию за взятку
12:02В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов
11:48"На гидроциклах к порту не приближаться": в Феодосии громко
11:37В Крыму 15 сел останутся без газа на пять дней
11:33В Крыму будут судить виновника смертельного ДТП под Судаком
11:24Два происшествия на аттракционах в Крыму - Следком начал проверку
11:02В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда
10:50Новая эра финансов в Крыму: ВТБ присоединил РНКБ
10:45Двое подростков задержаны за подготовку теракта
Лента новостейМолния