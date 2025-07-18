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Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света
Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T13:29
2025-07-18T13:29
2025-07-18T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева.По ее словам, авария обесточила улицы Садовую, Сергеева-Ценского, Заречную, Октябрьскую, Саранчева, Береговую, Партизанскую, 50 лет Октября, Октябрьскую, Гвардейскую, Артиллерийскую, Первомайскую, Багликова, Школьную, Краснофлотскую, Юбилейную, переулок Кругляка и прилегающие к ним улицы.Восстановить электроснабжение потребителей по указанным улицам планируется в течение трех часов, уточнила мэр.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ Крыму в этом году заменят порядка 200 трансформаторных подстанций
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Авария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без света
Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила часть Алушты – мэр Огнева
13:29 18.07.2025 (обновлено: 13:31 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште. Об этом проинформировала глава администрации города Галина Огнева.
"По информации предприятия "Крымэнерго", 18 июля 2025 года произошла авария на высоковольтных сетях. Отключено электроснабжение", – написала Огнева в своем Telegram-канале.
По ее словам, авария обесточила улицы Садовую, Сергеева-Ценского, Заречную, Октябрьскую, Саранчева, Береговую, Партизанскую, 50 лет Октября, Октябрьскую, Гвардейскую, Артиллерийскую, Первомайскую, Багликова, Школьную, Краснофлотскую, Юбилейную, переулок Кругляка и прилегающие к ним улицы.
Восстановить электроснабжение потребителей по указанным улицам планируется в течение трех часов, уточнила мэр.
Перебои с электроснабжением
– не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
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