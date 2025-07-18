https://crimea.ria.ru/20250718/avariya-na-setyakh-masshtabnye-otklyucheniya-sveta-v-simferopole-1148059952.html
Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе - РИА Новости Крым, 18.07.2025
Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
В Симферополе масштабные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T16:39
2025-07-18T16:39
2025-07-18T16:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Симферополе масштабные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго".Без света остались проспект Победы, улицы: Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Киевская, Кечкеметская, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова, Федотова, Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко."Переулки: Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский и прилегающие к ним улицы/переулки, пос. СОТ "Дружба", СПК "Дружба", – добавили в организации.Аварийные бригады уже работают на месте, планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа.Ранее сообщалось, что без света остались почти 11 тысяч жителей Симферополя и Алушты. Как рассказал министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. Всего, по его данным, обесточены 32 трансформаторных подстанции, 4 790 точек поставок, без света остаются 10 965 человек.Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. В Симферополе без электричества порядка 20 улиц и переулков.Перебои с электроснабжением – не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за аномальной жары в Крыму почти 11 тысяч человек остались без светаАвария на высоковольтной линии в Алуште – абоненты без светаАномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
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Авария на сетях: масштабные отключения света в Симферополе
Половина Симферополя обесточена из-за аварии на сетях – Крымэнерго
16:39 18.07.2025 (обновлено: 16:40 18.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В Симферополе масштабные перебои в подаче электроэнергии из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго".
Без света остались проспект Победы, улицы: Бородина, Буденного, Виноградная, Грибоедова, Дачная, Зуйская, Карьерная, Киевская, Кечкеметская, Левкина, Луговая, Малореченская, Острякова, Партизанская, Пригородная, Рубцова, Селиванова, Скалистая, Смирнова, Федотова, Ангарская, Батурина, Бахчисарайская, Генерала Захарова, Гражданская, Жидкова, Интернациональная, Козлова, Коммунальная, Красноармейская, Крылова, Курцовская, Лихого, Нижнегоспитальная, Полигонная, Старозенитная, Севастопольская, Училищная, Черноморская, Яременко.
"Переулки: Ветеринарный, Зуйский, Ливенский, Песчаный, Днепропетровский, Ломаный, Неровный, Колодезный, Охотничий, Оружейный, Черноморский и прилегающие к ним улицы/переулки, пос. СОТ "Дружба", СПК "Дружба", – добавили в организации.
Аварийные бригады уже работают на месте, планируемое время восстановления электроснабжения – 3 часа.
Ранее сообщалось, что без света остались почти 11 тысяч жителей
Симферополя и Алушты. Как рассказал министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин, из-за аномальной жары на сетях энергоснабжения срабатывает автоматика. Всего, по его данным, обесточены 32 трансформаторных подстанции, 4 790 точек поставок, без света остаются 10 965 человек.
Авария на высоковольтной линии в пятницу обесточила 17 улиц в Алуште
, сообщала ранее глава администрации города Галина Огнева. В Симферополе без электричества порядка 20 улиц и переулков.
Перебои с электроснабжением
– не редкость в условиях крымской аномальной жары, однако проблемы вызваны не высокими температурами, а увеличивающейся нагрузкой на сети, пояснял ранее инженер регионального подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
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