https://crimea.ria.ru/20250717/yuriy-kara-intervyu-rezhissera-o-kryme-i-roli-donbassa-v-ego-zhizni-1148026158.html

Юрий Кара: интервью режиссера о Крыме и роли Донбасса в его жизни

Юрий Кара: интервью режиссера о Крыме и роли Донбасса в его жизни - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Юрий Кара: интервью режиссера о Крыме и роли Донбасса в его жизни

Известный российский режиссер Юрий Кара, посетив Севастополь в 2017 году для участия в кинофестивале духовно-нравственного и семейного фильма "Святой Владимир", РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T15:04

2025-07-17T15:04

2025-07-17T15:40

юрий кара

интервью

кино

память

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Известный российский режиссер Юрий Кара, посетив Севастополь в 2017 году для участия в кинофестивале духовно-нравственного и семейного фильма "Святой Владимир", рассказал РИА Новости Крым о своей мечте снять кино о подвиге наших моряков в русско-турецкой войне, о своем отношении к вооруженному конфликту на Донбассе и коллегам-артистам, не признающим Крым российским.– Юрий Викторович, наверное, уже традиционный вопрос для россиян, которые приезжают в Крым с материка: как Вы восприняли "Крымскую весну" и возвращение полуострова в состав России?– Так получилось, что я был непосредственным участником тех событий. За неделю до референдума друзья попросили меня приехать в Крым, чтобы поддержать его жителей, особенно работников культуры. Я приехал и убедился, что ситуация была действительно серьезная. Все напряженно ждали поезда с бандеровцами. Волновались, чтобы волеизъявление жителей полуострова было свободным, чтобы Россия их поддержала и не оставила одних. В те дни я встречался с разными людьми, говорил им, что мы и дальше будем работать вместе. Я здесь практически все свои фильмы снял, у меня в Крыму много друзей и партнеров. Хотелось поддержать и сказать, что мы не оставим их. Я считаю, что крымчане сделали правильный выбор.– Многие российские артисты отнеслись к "Крымской весне", мягко говоря, негативно...– Крым – это не только земля, но и люди. Нельзя распоряжаться чужой судьбой, как это делал Хрущев, передав жителей полуострова как мешок картошки, не спросив, хотят они быть в составе Украины или нет. Крымчане сами решили, с кем они хотят быть. Я считаю кощунством высказывания некоторых российских артистов о Крыме. Это просто черствое фрондерство, желание как-то выделиться.– А вообще в среде артистов ведутся разговоры о Крыме?– Некоторые иронично относятся к тем, кто поддержал "Крымскую весну". Но, конечно, все понимают, что полуостров всегда был частью России. По приезду сюда видел лозунг "Крым и Россия вместе навеки". Честно говоря, уже пришло время заменить на "Крым – это Россия навеки".– После воссоединения некоторые шутили, что все произошло наоборот, и это Россия воссоединилась с Крымом.– Может быть и так. Потому что здесь люди более честные и искренние, а в наших столицах много всяких разных людей встречается. Может, Москва и считает, что здесь несколько провинциально, но я думаю, что в Крыму сохранился аристократический дух, который очень полезен России.– Вы родились в Донецке, на тот момент Сталино, учились там, после работали. Что для вас конфликт в Донбассе?– Конечно, это во многом личный момент. Там и друзья, и родственники. Я считаю, что мы единый народ с украинцами, и нас пытаются разделить. Похожая ситуация была в 1917 году, когда брат пошел на брата, одни стали "белыми", другие "красными". Хотелось бы, чтобы мы как при Богдане Хмельницком воссоединились.– В 2014 году на экспертном совещании ОНФ Вы заявили: "Я считаю, что на то время, пока существуют их санкции (США – ред.), нужно запретить все американские фильмы для показа в наших кинотеатрах, то же самое можно сделать и на телевидении".– Да, я говорил это на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Я с большим уважением и любовью отношусь к американскому кинематографу и совершенно не горю желанием его запрещать. С другой стороны, американцы ежегодно получают больше миллиарда долларов за показ своих фильмов в наших кинотеатрах. Америка должна уважать нас. Я считаю, что запретив показ их фильмов, мы бы мотивировали голливудских кинематографистов надавить на президента США, чтобы он смягчил позицию в отношении России. Раз они себя так ведут, мы должны адекватно отвечать.– Хорошо, запретили мы голливудские фильмы. А чем их заменить? Фильмов у нас снимают значительно меньше, чем в США.– Один мой знакомый в Швеции проводил фестиваль российского кино, который собрал много зрителей. Он говорит шведскому владельцу кинотеатра: слушай, давай я тебе буду постоянно привозить российские картины. Тот ему отвечает: мои зрители посажены на американское кино, у вас нет столько фильмов, чтобы заполнить время показа. И наша публика, особенно молодая, уже подсела на этот американский "наркотик".Франция добилась того, что французы больше смотрят свои фильмы, в Германии – немецкие, в Китае – абсолютно свои, не говоря уже об Индии. Нам тоже нужны в кино свои герои. Другая проблема – в России мало кинотеатров. При Советском Союзе их было 25 тысяч. В США их сейчас 55 тысяч. В России – всего 2,5 тысячи. В 10 раз меньше, чем требуется для того, чтобы кино стало возвратным за счет продажи билетов. Более того, часто в американских блокбастерах нас показывают довольно карикатурно.Когда-то предложил американскому режиссеру Оливеру Стоуну сделать вместе фильм об Афганистане – опосредованной войне между Советским Союзом и Америкой. Один старый французский фильм о разводе состоит из двух частей – в первой части свою версию конфликта рассказывает муж, во второй – жена. В результате одни и те же события выглядят по-разному. Говорю, давай я сниму одну часть, ты – вторую. На что он сказал: у нас этого не разрешат.– Вы приехали в Севастополь, чтобы принять участие в кинофестивале духовно-нравственного и семейного фильма "Святой Владимир".– Мы обсудили, что у нас плохо ходят на российские фильмы. А фестивали как раз позволяют увидеть картины, которые не показывают в кинотеатрах и на наших телеканалах, которые гонятся за рейтингами. Поэтому чем больше фестивалей, тем больше наши люди смогут увидеть хороших российских фильмов. Я с удовольствием смотрю всю программу фестиваля – о настоящих человеческих отношениях, интересных людях.– Во времена СССР Крым пользовался большим спросом как площадка для съемок, но и после развала Советского Союза многие режиссеры снимали на полуострове. Как Вы считаете, можно ли создать на Ялтинской киностудии мощный кластер кинематографа? Российские кинематографисты могли бы реализовать здесь свои замыслы, а Крым – получить экономический эффект.– В Крыму уникальные места: горы, море. Можно снимать и Марс, и Луну. На Ай-Петри мы и Магаданскую область снимали. Но из-за санкций кинематографисты боятся, что потом их в Канны не пригласят. Я считаю, что нужно глобально поднимать вопрос легализации Крыма. После этого автоматически решатся все остальные вопросы. А пока хотелось бы, чтобы оснастили студии нормальной техникой, чтобы можно было приезжать и снимать.– Вы много картин снимали в Крыму. Последняя работа "Гамлет. XXI век". В ближайшее время планируете вернуться на полуостров для съемок?– Мне бы хотелось снять фильм о подвиге русских моряков в русско-турецкую войну.– Речь идет о событиях, предшествующих первой обороне Севастополя?– Фильм о русских моряках, которым был поставлен первый памятник в Севастополе (бой брига "Меркурий" с турецкими линкорами в 1829 году).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кара, интервью, кино, память