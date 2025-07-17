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Юрий Кара – биография

Юрий Кара – биография - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Юрий Кара – биография

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия). РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T12:47

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юрий кара

кино

утраты

биография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия).В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке. Стал кандидатом физико-математических наук.В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Свой первый кинофильм "Двое на скамейке" Кара снял в 1985 году.Успех на режиссерском поприще ему принесла дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".Юрий Кара снял более 10 кинолент, наиболее известные из них "Воры в законе" (1988), "Мастер и Маргарита", по роману Михаила Булгакова (1994).Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.Также Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007) "Королев" (2007) "Гамлет" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов он снял по собственным сценариям.Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ. Преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кара, кино, утраты, биография