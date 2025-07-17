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Юрий Кара – биография - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Юрий Кара – биография
Юрий Кара – биография - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Юрий Кара – биография
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия). РИА Новости Крым, 17.07.2025
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юрий кара
кино
утраты
биография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия).В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке. Стал кандидатом физико-математических наук.В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Свой первый кинофильм "Двое на скамейке" Кара снял в 1985 году.Успех на режиссерском поприще ему принесла дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".Юрий Кара снял более 10 кинолент, наиболее известные из них "Воры в законе" (1988), "Мастер и Маргарита", по роману Михаила Булгакова (1994).Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.Также Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007) "Королев" (2007) "Гамлет" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов он снял по собственным сценариям.Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ. Преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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юрий кара, кино, утраты, биография
Юрий Кара – биография

Юрий Кара – биография

12:47 17.07.2025 (обновлено: 13:10 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКинорежиссер Юрий Кара
Кинорежиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Советский и российский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Юрий Кара родился 12 ноября 1954 года в городе Сталино Украинской ССР (ныне Донецк, Россия).
В 1978 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности "физика металлов". Во время учебы был руководителем институтского вокально-инструментального ансамбля. По окончании института работал инженером-радиофизиком в Донецке. Стал кандидатом физико-математических наук.
В 1987 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
Свой первый кинофильм "Двое на скамейке" Кара снял в 1985 году.
Успех на режиссерском поприще ему принесла дипломная работа во ВГИКе "Завтра была война" (1987) по повести Бориса Васильева, визуально стилизованная под киноизображение 1930-х годов. Кинокартина была продана в 48 стран мира. Она получила специальный приз жюри МКФ в Мангейме (Германия), гран-при "Золотой колос" МКФ в Вальядолиде (Испания), гран-при "Большой янтарь" МКФ в Кошалине (Польша), гран-при МКФ "Киновстречи в Дюнкерке-88".
Юрий Кара снял более 10 кинолент, наиболее известные из них "Воры в законе" (1988), "Мастер и Маргарита", по роману Михаила Булгакова (1994).
Роль Маргариты исполнила Анастасия Вертинская, Мастера – Виктор Раков, Воланда – Валентин Гафт. В картине также снимались такие известные актеры, как Александр Филиппенко, Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Николай Бурляев, Александра Захарова, Леонид Куравлев, Игорь Верник, Вячеслав Шалевич, Лев Дуров, а также Михаил Ульянов. Из-за конфликта Кары с продюсерами и владельцами прав на данное произведение картина многие годы пролежала на "полке". В прокат она вышла лишь в апреле 2011 года.
Также Юрий Кара снял фильмы "Интересные мужчины" (2001), "Я – кукла" (2001), "Звезда эпохи" (2005), "Репортеры" (2007) "Королев" (2007) "Гамлет" (2010), "Главный" (2015). Большинство фильмов он снял по собственным сценариям.
Юрий Кара – заслуженный деятель искусств РФ. Преподавал на Высших курсах кино и телевидения ВГИК, руководил мастерской кинорежиссуры.
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