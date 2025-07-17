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Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США
Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США
Вашингтон не одобрил кандидатуру главы Минобороны Украины Рустема Умерова на пост нового посла в США. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной Рады Ярослав... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T11:47
2025-07-17T11:48
украина
сша
рустем умеров
кадровые перестановки
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вашингтон не одобрил кандидатуру главы Минобороны Украины Рустема Умерова на пост нового посла в США. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.По его словам, должность, которую займет Умеров в СНБО, пока не известна. Послом в США же идет бывший вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. При этом депутат уточнил, что кадровые решения еще могут поменяться.О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова, Владимир Зеленский заявил 14 июля. Позже депутат Железняк уточнил, что Умеров станет послом Украины в США.Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады. В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины. * Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Шмыгаля министром обороны УкраиныЗеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин УкраиныЗачем Зеленский спешно меняет людей на руководящих должностях
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РИА Новости Крым
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4.7
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украина, сша, рустем умеров, кадровые перестановки, новости, политика
Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США

Вашингтон не одобрил кандидатуру Умерова на пост посла США – депутат Рады Железняк

11:47 17.07.2025 (обновлено: 11:48 17.07.2025)
 
© © ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© © ANDRII NESTERENKO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Вашингтон не одобрил кандидатуру главы Минобороны Украины Рустема Умерова на пост нового посла в США. Об этом сообщил в четверг депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

"Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Причину мне объясняют несогласованием кандидатуры (Умерова - ред.) со стороны Вашингтона", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, должность, которую займет Умеров в СНБО, пока не известна. Послом в США же идет бывший вице-премьер Украины по евроинтеграции Ольга Стефанишина. При этом депутат уточнил, что кадровые решения еще могут поменяться.
О том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль займет пост министра обороны вместо Рустема Умерова, Владимир Зеленский заявил 14 июля. Позже депутат Железняк уточнил, что Умеров станет послом Украины в США.
Рустем Умеров родился в 1982 году в Узбекистане. В конце 1980-х годов его семья вернулась в Крым. Был стипендиатом американской "Программы обмена будущих лидеров", год провел в американской семье в США. Закончил Национальную академию управления в Киеве по специальности "Финансы и кредит".
В 2007 году в Крыму стал сооснователем общественной организации "Землячество крымских татар", а также молодежной организации меджлиса* крымских татар "Бизим Къырым". Также с 2007 года – советник Мустафы Джемилева, приговоренного Верховным судом Крыма заочно к трем годам лишения свободы по обвинению в незаконном пересечении границы, а также незаконном приобретении и небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем смерть человека.
С 2011 по 2013 год был сооснователем и президентом так называемого Фонда развития Крыма, через который проходили основные финансовые потоки из Турции. В период нахождения полуострова в составе Украины меджлис* получал значительные средства через Турецкое агентство международного сотрудничества и развития (TIKA). В этих схемах активно задействовался подконтрольный лидерам меджлиса* фонд "Крым".
В 2019-2022 годах Умеров – депутат Верховной рады. В 2022-2023 годах возглавлял Фонд госимущества Украины.
* Экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации
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