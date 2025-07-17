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В Севастополе вспыхнул садовый дом - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В Севастополе вспыхнул садовый дом
В Севастополе вспыхнул садовый дом - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Севастополе вспыхнул садовый дом
В четверг утром в Инкермане произошел пожар - загорелся садовый дом по улице Фланговая. Об этом сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В четверг утром в Инкермане произошел пожар - загорелся садовый дом по улице Фланговая. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.По данным экстренных служб, пламя полностью охватило строение, однако люди успели вовремя эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет.В тушении были задействованы 17 человек и 6 единиц техники. В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи вспыхнул пожарГорящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧПВ Ялте горит заповедник
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В Севастополе вспыхнул садовый дом

В Севастополе произошел пожар в садовом доме на площади в 100 "квадратов" - МЧС

10:15 17.07.2025
 
© МЧС СевастополяВ Севастополе сгорел садовый дом
В Севастополе сгорел садовый дом
© МЧС Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В четверг утром в Инкермане произошел пожар - загорелся садовый дом по улице Фланговая. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.
По данным экстренных служб, пламя полностью охватило строение, однако люди успели вовремя эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет.
"Огнеборцы подали на тушение стволы, локализовав пожар площадью 100 квадратных метров чуть более чем за час. Полностью его ликвидировали в 08:28", – уточнили в МЧС.
В тушении были задействованы 17 человек и 6 единиц техники. В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.
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