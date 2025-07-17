https://crimea.ria.ru/20250717/v-sevastopole-vspykhnul-sadovyy-dom-1148014233.html

В Севастополе вспыхнул садовый дом

В Севастополе вспыхнул садовый дом - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Севастополе вспыхнул садовый дом

В четверг утром в Инкермане произошел пожар - загорелся садовый дом по улице Фланговая. Об этом сообщили в МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T10:15

2025-07-17T10:15

2025-07-17T10:15

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мчс севастополя

инкерман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148014211_0:275:893:777_1920x0_80_0_0_7b3b786426a6ffebf034d4469a44d307.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В четверг утром в Инкермане произошел пожар - загорелся садовый дом по улице Фланговая. Об этом сообщили в МЧС Севастополя.По данным экстренных служб, пламя полностью охватило строение, однако люди успели вовремя эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет.В тушении были задействованы 17 человек и 6 единиц техники. В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи вспыхнул пожарГорящий ресторан в Севастополе потушили – что известно о ЧПВ Ялте горит заповедник

крым

севастополь

инкерман

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мчс севастополя, инкерман