В Севастополе арестовали нападавшего на девушек
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек 44-летнего грузчика
14:02 17.07.2025 (обновлено: 14:17 17.07.2025)
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе арестовали нападавшего на девушек мужчину
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Севастопольца, обвиняемого в совершении двух половых преступлений, заключили под стражу на период следствия, сообщают в главке СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Жителю Севастополя, задержанному за нападения и иные насильственные действия в отношении женщин, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия до 15 августа", – говорится в публикации.
В прокуратуре добавили, что злоумышленнику предъявили обвинение по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим".
Ранее сообщалось, что полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. По информации из соцсетей, неизвестный нападал на своих жертв, душил и совершал половые преступления. Местные жители также сообщали о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии. Им оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.
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