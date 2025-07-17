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В Севастополе арестовали нападавшего на девушек - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В Севастополе арестовали нападавшего на девушек
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек
Севастопольца, обвиняемого в совершении двух половых преступлений, заключили под стражу на период следствия, сообщают в главке СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T14:02
2025-07-17T14:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Севастопольца, обвиняемого в совершении двух половых преступлений, заключили под стражу на период следствия, сообщают в главке СК РФ по Крыму и Севастополю.В прокуратуре добавили, что злоумышленнику предъявили обвинение по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим".Ранее сообщалось, что полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. По информации из соцсетей, неизвестный нападал на своих жертв, душил и совершал половые преступления. Местные жители также сообщали о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева.В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии. Им оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушекВ Севастополе ищут насильникаЖителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, происшествия, следком крыма и севастополя, прокуратура города севастополя
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек

В Севастополе арестовали нападавшего на девушек 44-летнего грузчика

14:02 17.07.2025 (обновлено: 14:17 17.07.2025)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе арестовали нападавшего на девушек мужчину
В Севастополе арестовали нападавшего на девушек мужчину
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Севастопольца, обвиняемого в совершении двух половых преступлений, заключили под стражу на период следствия, сообщают в главке СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Жителю Севастополя, задержанному за нападения и иные насильственные действия в отношении женщин, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период предварительного следствия до 15 августа", – говорится в публикации.
В прокуратуре добавили, что злоумышленнику предъявили обвинение по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим".
Ранее сообщалось, что полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. По информации из соцсетей, неизвестный нападал на своих жертв, душил и совершал половые преступления. Местные жители также сообщали о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева.
В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии. Им оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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