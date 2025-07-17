https://crimea.ria.ru/20250717/v-sevastopole-arestovali-napadavshego-na-devushek-muzhchinu-1148023164.html

В Севастополе арестовали нападавшего на девушек

В Севастополе арестовали нападавшего на девушек - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Севастополе арестовали нападавшего на девушек

Севастопольца, обвиняемого в совершении двух половых преступлений, заключили под стражу на период следствия, сообщают в главке СК РФ по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T14:02

2025-07-17T14:02

2025-07-17T14:17

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прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. Севастопольца, обвиняемого в совершении двух половых преступлений, заключили под стражу на период следствия, сообщают в главке СК РФ по Крыму и Севастополю.В прокуратуре добавили, что злоумышленнику предъявили обвинение по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшим".Ранее сообщалось, что полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. По информации из соцсетей, неизвестный нападал на своих жертв, душил и совершал половые преступления. Местные жители также сообщали о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева.В кратчайшие сроки сотрудники полиции установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии. Им оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушекВ Севастополе ищут насильникаЖителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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