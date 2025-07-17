https://crimea.ria.ru/20250717/v-rossii-podderzhat-eksporterov-otechestvennogo-programmnogo-obespecheniya-1148039431.html

В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения

В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения

Правительство России рассмотрит рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T21:56

2025-07-17T21:56

2025-07-17T21:55

владимир путин (политик)

программирование

новости

россия

наука и технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137607707_0:304:3079:2036_1920x0_80_0_0_b49745514e16bfa9c40d3a77de453913.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство России рассмотрит рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Полный перечень поручение опубликован на сайте Кремля.В документе отметается, что президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая.В частности, глава государства поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения с учетом ранее данных поручений.Также в этот срок правительство должно представить президенту доклад о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения ПутинаСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), программирование, новости, россия, наука и технологии