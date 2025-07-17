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В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения
В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения
Правительство России рассмотрит рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения. Соответствующее... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T21:56
2025-07-17T21:55
владимир путин (политик)
программирование
новости
россия
наука и технологии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство России рассмотрит рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Полный перечень поручение опубликован на сайте Кремля.В документе отметается, что президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая.В частности, глава государства поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения с учетом ранее данных поручений.Также в этот срок правительство должно представить президенту доклад о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский мессенджер и устойчивость Рунета - поручения ПутинаСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – ДуровГосорганам и банкам законодательно запретят звонки через мессенджеры
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владимир путин (политик), программирование, новости, россия, наука и технологии
В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения

В России поддержат экспортеров отечественного программного обеспечения – поручение Путина

21:56 17.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство России рассмотрит рассмотрит вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Полный перечень поручение опубликован на сайте Кремля.
В документе отметается, что президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов, которая прошла 26 мая.
В частности, глава государства поручил правительству РФ до 1 октября рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного программного обеспечения с учетом ранее данных поручений.
Также в этот срок правительство должно представить президенту доклад о введении дополнительных ограничений на использование в Российской Федерации программного обеспечения (в том числе коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных иностранных государствах.
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