https://crimea.ria.ru/20250717/v-krymu-vyyavili-bolee-20-novykh-karantinnykh-fitosanitarnykh-zon-1148025957.html

В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон

В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон

В Крыму с весны выявлено больше 20 новых карантинных фитосанитарных зон. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T17:17

2025-07-17T17:17

2025-07-17T17:37

арсен арзиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В Крыму с весны выявлено больше 20 новых карантинных фитосанитарных зон. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По его словам, новые зоны в основном установлены на тепличных хозяйствах – в связи с распространением западного цветочного трипса (одного из опаснейших вредителей культурных растений), а также по таким карантинным объектам, как амброзия и горчак ползучий. Всего по состоянию на середину 2024 года в Крыму действует более 900 карантинных фитосанитарных зон.Он также добавил, что мониторинг охватывает четыре региона: Крым, Севастополь, Херсонскую и Запорожскую области. Общая площадь обследуемых земель – больше 6 миллионов гектаров, из которых на сегодняшний день половина уже проверена. В одном только Крыму на фитосанитарное состояние проверено свыше 1 миллиона гектаров сельхозугодий.Работа включает отбор образцов растений и продукции, установку феромонных ловушек, проверку на наличие карантинных объектов. Мониторинг продолжается в летний сезон – период наибольшей активности вредителей и уборочной кампании.Контроль проводится с 2014 года и позволяет как устанавливать, так и своевременно упразднять карантинные зоны при отсутствии выявлений нарушений в течение нескольких лет.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаровКрымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследованиеГрозит ли Крыму нашествие саранчи

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсен арзиев, россельхознадзор, новости крыма, крым, амброзия