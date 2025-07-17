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В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон
В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон
В Крыму с весны выявлено больше 20 новых карантинных фитосанитарных зон. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T17:17
2025-07-17T17:17
2025-07-17T17:37
арсен арзиев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В Крыму с весны выявлено больше 20 новых карантинных фитосанитарных зон. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По его словам, новые зоны в основном установлены на тепличных хозяйствах – в связи с распространением западного цветочного трипса (одного из опаснейших вредителей культурных растений), а также по таким карантинным объектам, как амброзия и горчак ползучий. Всего по состоянию на середину 2024 года в Крыму действует более 900 карантинных фитосанитарных зон.Он также добавил, что мониторинг охватывает четыре региона: Крым, Севастополь, Херсонскую и Запорожскую области. Общая площадь обследуемых земель – больше 6 миллионов гектаров, из которых на сегодняшний день половина уже проверена. В одном только Крыму на фитосанитарное состояние проверено свыше 1 миллиона гектаров сельхозугодий.Работа включает отбор образцов растений и продукции, установку феромонных ловушек, проверку на наличие карантинных объектов. Мониторинг продолжается в летний сезон – период наибольшей активности вредителей и уборочной кампании.Контроль проводится с 2014 года и позволяет как устанавливать, так и своевременно упразднять карантинные зоны при отсутствии выявлений нарушений в течение нескольких лет.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона по амброзии на площади более 450 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили карантин по амброзии на площади более 450 гектаровКрымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследованиеГрозит ли Крыму нашествие саранчи
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арсен арзиев, россельхознадзор, новости крыма, крым, амброзия
В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон
В Крыму обследовали миллион гектаров земли и выявили 20 новых карантинных зон
17:17 17.07.2025 (обновлено: 17:37 17.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым.
В Крыму с весны выявлено больше 20 новых карантинных фитосанитарных зон. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
По его словам, новые зоны в основном установлены на тепличных хозяйствах – в связи с распространением западного цветочного трипса (одного из опаснейших вредителей культурных растений), а также по таким карантинным объектам, как амброзия и горчак ползучий. Всего по состоянию на середину 2024 года в Крыму действует более 900 карантинных фитосанитарных зон.
"Мы акцентируем внимание не на том, что продукция из таких зон опасна для потребителей – она безопасна и допускается в оборот. Речь идет об угрозе для сельскохозяйственных растений и урожайности. Карантинные вредители могут нанести серьезный ущерб качеству и объему продукции", – отметил Арзиев.
Он также добавил, что мониторинг охватывает четыре региона: Крым, Севастополь, Херсонскую и Запорожскую области. Общая площадь обследуемых земель – больше 6 миллионов гектаров, из которых на сегодняшний день половина уже проверена. В одном только Крыму на фитосанитарное состояние проверено свыше 1 миллиона гектаров сельхозугодий.
Работа включает отбор образцов растений и продукции, установку феромонных ловушек, проверку на наличие карантинных объектов. Мониторинг продолжается в летний сезон – период наибольшей активности вредителей и уборочной кампании.
"Цель работы – обеспечить продовольственную безопасность, сохранить урожайность, а также исключить распространение карантинных объектов как внутри России, так и за ее пределами при экспортных поставках", – подчеркнул руководитель управления.
Контроль проводится с 2014 года и позволяет как устанавливать, так и своевременно упразднять карантинные зоны при отсутствии выявлений нарушений в течение нескольких лет.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма установлена карантинная зона
по амброзии на площади более 450 гектаров.
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