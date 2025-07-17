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В Крыму пересчитают виноградники - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В Крыму пересчитают виноградники
В Крыму пересчитают виноградники - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Крыму пересчитают виноградники
В июле в Крыму и Севастополе стартовала проверка первых 4 500 гектаров в рамках инвентаризации виноградников. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T16:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В июле в Крыму и Севастополе стартовала проверка первых 4 500 гектаров в рамках инвентаризации виноградников. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По его словам, цель инвентаризации – сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в федеральный реестр виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз России. Проверяется площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений.Он добавил, что хозяйства, которые подают недостоверные сведения, могут столкнуться с корректировками данных в реестре и потерей права на субсидии.Всего на полуострове обследованию подлежат более 28 000 гектаров виноградников: свыше 150 хозяйств в Крыму и более 50 – в Севастополе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуВ Севастополе появится крупнейший в российском Причерноморье терруар винаПродовольственная безопасность: как в Крыму развивают сельское хозяйство
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виноградники крыма, арсен арзиев, новости крыма, урожай в крыму, крым
В Крыму пересчитают виноградники

В Крыму в ходе инвентаризации проверят более 28 тысяч гектаров виноградников

16:38 17.07.2025 (обновлено: 17:30 17.07.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВиноградник
Виноградник
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В июле в Крыму и Севастополе стартовала проверка первых 4 500 гектаров в рамках инвентаризации виноградников. Об этом во время брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил руководитель Азово-Черноморского управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
По его словам, цель инвентаризации – сверка фактических данных о виноградниках с информацией, внесенной в федеральный реестр виноградных насаждений, который ведет Минсельхоз России. Проверяется площадь и фактическое расположение участков, количество кустов на гектар, сортовой состав и фитосанитарное состояние насаждений.

"Это делается для того, чтобы полностью все было заведено в систему федерального реестра. Все значения должны соответствовать на практике в действительности, чтобы не было у нас так называемого "бумажного" винограда или "бумажной" бутылки", – пояснил Арзиев.

Он добавил, что хозяйства, которые подают недостоверные сведения, могут столкнуться с корректировками данных в реестре и потерей права на субсидии.
Всего на полуострове обследованию подлежат более 28 000 гектаров виноградников: свыше 150 хозяйств в Крыму и более 50 – в Севастополе.
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Виноградники КрымаАрсен АрзиевНовости КрымаУрожай в КрымуКрым
 
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