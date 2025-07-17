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В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов
В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали двух граждан, занимавшихся фиктивной регистрацией нелегальных мигрантов на полуострове. Об... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T09:52
2025-07-17T09:52
крым
новости крыма
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
нелегальные мигранты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали двух граждан, занимавшихся фиктивной регистрацией нелегальных мигрантов на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Один из участников группы подыскивал иностранцев-нелегалов и предлагал им содействие в фиктивной постановке на миграционный учет и получении патентов.Его подельник за денежное вознаграждение организовывал фиктивную постановку мигрантов на учет по несуществующим адресам в Симферополе, а также способствовал оформлению трудовых патентов на основании недостоверных данных.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.На этой неделе сотрудники УФСБ задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе Крыма приют для нелегальных мигрантов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документыВ Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовЗа что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России
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крым, новости крыма, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, нелегальные мигранты
В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов

В Крыму задержаны организаторы схемы незаконной легализации мигрантов – УФСБ

09:52 17.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали двух граждан, занимавшихся фиктивной регистрацией нелегальных мигрантов на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Установлено, что гражданин одной из стран Центральной Азии, находясь на территории Республики Крым, вступил в предварительный сговор с гражданином Российской Федерации с целью организации незаконной миграции на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Один из участников группы подыскивал иностранцев-нелегалов и предлагал им содействие в фиктивной постановке на миграционный учет и получении патентов.
Его подельник за денежное вознаграждение организовывал фиктивную постановку мигрантов на учет по несуществующим адресам в Симферополе, а также способствовал оформлению трудовых патентов на основании недостоверных данных.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
На этой неделе сотрудники УФСБ задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе Крыма приют для нелегальных мигрантов.
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КрымНовости КрымаУФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюНелегальные мигранты
 
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