https://crimea.ria.ru/20250717/v-krymu-fsb-raskryla-skhemu-nezakonnoy-legalizatsii-migrantov-1148010112.html

В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов

В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали двух граждан, занимавшихся фиктивной регистрацией нелегальных мигрантов на полуострове. Об... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T09:52

2025-07-17T09:52

2025-07-17T09:52

крым

новости крыма

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

нелегальные мигранты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю задержали двух граждан, занимавшихся фиктивной регистрацией нелегальных мигрантов на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Один из участников группы подыскивал иностранцев-нелегалов и предлагал им содействие в фиктивной постановке на миграционный учет и получении патентов.Его подельник за денежное вознаграждение организовывал фиктивную постановку мигрантов на учет по несуществующим адресам в Симферополе, а также способствовал оформлению трудовых патентов на основании недостоверных данных.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.На этой неделе сотрудники УФСБ задержали мужчину и женщину, которые организовали в Бахчисарайском районе Крыма приют для нелегальных мигрантов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 52-летний иностранец подделал миграционные документыВ Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовЗа что мигрантов будут лишать приобретенного гражданства России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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