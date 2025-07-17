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В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка
В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка
В больнице скончалась одна из двух девочек, которых на минувшей неделе избил молотком 16-летний подросток в Домодедово. Об этом сообщила подмосковный детский... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T18:37
2025-07-17T18:40
новости
подмосковье
происшествия
дети
больница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В больнице скончалась одна из двух девочек, которых на минувшей неделе избил молотком 16-летний подросток в Домодедово. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.Трагедия произошла 11 июля в лесном массиве недалеко от СНТ городского округа Домодедово. Личность подозреваемого в нападении была установлена в кратчайшие сроки, им оказался 16-летний москвич, его задержали.Как установили следователи, подозреваемый нанес двум девочкам удары молотком в область головы. Одна из них смогла убежать и сообщила о случившемся родителям. Обе пострадавшие девочики были доставлены в больницу скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушекВ Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежалМужчина изрезал врачей в больнице Иркутска
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, подмосковье, происшествия, дети, больница
В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка

В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка

18:37 17.07.2025 (обновлено: 18:40 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В больнице скончалась одна из двух девочек, которых на минувшей неделе избил молотком 16-летний подросток в Домодедово. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.
"Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего. Соболезнования близким", – написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Трагедия произошла 11 июля в лесном массиве недалеко от СНТ городского округа Домодедово. Личность подозреваемого в нападении была установлена в кратчайшие сроки, им оказался 16-летний москвич, его задержали.
Как установили следователи, подозреваемый нанес двум девочкам удары молотком в область головы. Одна из них смогла убежать и сообщила о случившемся родителям. Обе пострадавшие девочики были доставлены в больницу скорой помощи.
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