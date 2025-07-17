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В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка

В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В больнице умерла избитая молотком в Подмосковье девочка

В больнице скончалась одна из двух девочек, которых на минувшей неделе избил молотком 16-летний подросток в Домодедово. Об этом сообщила подмосковный детский... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T18:37

2025-07-17T18:37

2025-07-17T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В больнице скончалась одна из двух девочек, которых на минувшей неделе избил молотком 16-летний подросток в Домодедово. Об этом сообщила подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.Трагедия произошла 11 июля в лесном массиве недалеко от СНТ городского округа Домодедово. Личность подозреваемого в нападении была установлена в кратчайшие сроки, им оказался 16-летний москвич, его задержали.Как установили следователи, подозреваемый нанес двум девочкам удары молотком в область головы. Одна из них смогла убежать и сообщила о случившемся родителям. Обе пострадавшие девочики были доставлены в больницу скорой помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушекВ Крыму мужчина зарезал односельчанина и сбежалМужчина изрезал врачей в больнице Иркутска

подмосковье

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, подмосковье, происшествия, дети, больница