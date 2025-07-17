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Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Умер режиссер Юрий Кара
Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Умер режиссер Юрий Кара
В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T12:43
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юрий кара
кино
утраты
память
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир".Накануне днем Юрий Кара почувствовал себя плохо, был госпитализирован в Ливадийскую больницу: оказалось, обширный инфаркт – уже не первый. Кинорежиссеру сделали операцию, но состояние не улучшилось, рассказала Иваниченко.
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РИА Новости Крым
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юрий кара, кино, утраты, память, новости
Умер режиссер Юрий Кара

Умер режиссер Юрий Кара

12:43 17.07.2025 (обновлено: 12:46 17.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевРоссийский режиссер Юрий Кара
Российский режиссер Юрий Кара - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир".
"Печальная новость для друзей, близких и почитателей таланта, огромная утрата для отечественного кино. Ушел из жизни Юрий Кара", – сообщила Иваниченко.
Накануне днем Юрий Кара почувствовал себя плохо, был госпитализирован в Ливадийскую больницу: оказалось, обширный инфаркт – уже не первый. Кинорежиссеру сделали операцию, но состояние не улучшилось, рассказала Иваниченко.
Юрий КараКиноУтратыПамятьНовости
 
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