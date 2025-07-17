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Умер режиссер Юрий Кара
Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Умер режиссер Юрий Кара
В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T12:43
2025-07-17T12:43
2025-07-17T12:46
юрий кара
кино
утраты
память
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир".Накануне днем Юрий Кара почувствовал себя плохо, был госпитализирован в Ливадийскую больницу: оказалось, обширный инфаркт – уже не первый. Кинорежиссеру сделали операцию, но состояние не улучшилось, рассказала Иваниченко.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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юрий кара, кино, утраты, память, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир".
"Печальная новость для друзей, близких и почитателей таланта, огромная утрата для отечественного кино. Ушел из жизни Юрий Кара", – сообщила Иваниченко.
Накануне днем Юрий Кара почувствовал себя плохо, был госпитализирован в Ливадийскую больницу: оказалось, обширный инфаркт – уже не первый. Кинорежиссеру сделали операцию, но состояние не улучшилось, рассказала Иваниченко.