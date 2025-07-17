https://crimea.ria.ru/20250717/umer-rezhisser-yuriy-kara-1148020330.html

Умер режиссер Юрий Кара

Умер режиссер Юрий Кара - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Умер режиссер Юрий Кара

В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T12:43

2025-07-17T12:43

2025-07-17T12:46

юрий кара

кино

утраты

память

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111246/78/1112467843_0:119:1500:963_1920x0_80_0_0_408db10ae48107fd2d4ccc76f27a4d92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Ялте на 71 году жизни умер кинорежиссер Юрий Кара – у заслуженного деятеля искусств России случился инфаркт. Об этом сообщила Елена Иваниченко, организатор Фестиваля кино и телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир".Накануне днем Юрий Кара почувствовал себя плохо, был госпитализирован в Ливадийскую больницу: оказалось, обширный инфаркт – уже не первый. Кинорежиссеру сделали операцию, но состояние не улучшилось, рассказала Иваниченко.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий кара, кино, утраты, память, новости