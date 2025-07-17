https://crimea.ria.ru/20250717/u-trampa-diagnostirovali-sereznoe-zabolevanie-1148041840.html

У Трампа диагностировали серьезное заболевание

У Трампа диагностировали серьезное заболевание - РИА Новости Крым, 17.07.2025

У Трампа диагностировали серьезное заболевание

Медики выявили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T22:21

2025-07-17T22:21

2025-07-17T22:30

новости

дональд трамп

сша

политика

медицина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111214/02/1112140216_0:88:3077:1819_1920x0_80_0_0_1ce9cac11a38820b49475aa61d581c1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Медики выявили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.По словам Левитт, заболевание определили на основе результатов комплексного обследования, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.Именно этим заболеванием, по ее словам, объясняется отечность ног Трампа, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые можно было заметить на недавних фотографиях президента США.Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий Трампа и приема аспирина в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Пресс-секретарь Белого дома отметила, что хроническая венозная недостаточность распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет. При этом у Трампа не обнаружено признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний."Была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", – сказала Левитт.Хроническая венозная недостаточность – заболевание, которое проявляется в нарушениях оттока венозной крови от нижних конечностей к легким и сердцу и приводит функциональным изменениям, провоцируя образование тромбов и закупорку кровеносных сосудов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры ТрампаЗачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, сша, политика, медицина