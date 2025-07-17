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У Трампа диагностировали серьезное заболевание - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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У Трампа диагностировали серьезное заболевание
У Трампа диагностировали серьезное заболевание - РИА Новости Крым, 17.07.2025
У Трампа диагностировали серьезное заболевание
Медики выявили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Медики выявили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.По словам Левитт, заболевание определили на основе результатов комплексного обследования, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.Именно этим заболеванием, по ее словам, объясняется отечность ног Трампа, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые можно было заметить на недавних фотографиях президента США.Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий Трампа и приема аспирина в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.Пресс-секретарь Белого дома отметила, что хроническая венозная недостаточность распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет. При этом у Трампа не обнаружено признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний."Была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", – сказала Левитт.Хроническая венозная недостаточность – заболевание, которое проявляется в нарушениях оттока венозной крови от нижних конечностей к легким и сердцу и приводит функциональным изменениям, провоцируя образование тромбов и закупорку кровеносных сосудов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ковбой-одиночка" рискует: чем для США могут обернуться авантюры ТрампаЗачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеЗачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, дональд трамп, сша, политика, медицина
У Трампа диагностировали серьезное заболевание

У Трампа выявили хроническую венозную недостаточность – пресс-секретарь Белого дома

22:21 17.07.2025 (обновлено: 22:30 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Медики выявили у президента США Дональда Трампа хроническую венозную недостаточность. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По словам Левитт, заболевание определили на основе результатов комплексного обследования, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей.

"В результате была выявлена хроническая венозная недостаточность. Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено", – цитирует Левитт РИА Новости.

Именно этим заболеванием, по ее словам, объясняется отечность ног Трампа, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые можно было заметить на недавних фотографиях президента США.
Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий Трампа и приема аспирина в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Пресс-секретарь Белого дома отметила, что хроническая венозная недостаточность распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет. При этом у Трампа не обнаружено признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний.
"Была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", – сказала Левитт.
Хроническая венозная недостаточность – заболевание, которое проявляется в нарушениях оттока венозной крови от нижних конечностей к легким и сердцу и приводит функциональным изменениям, провоцируя образование тромбов и закупорку кровеносных сосудов.
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