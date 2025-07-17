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Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода

Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода

Керченский металлургический завод (КМЗ) поставляет до 20% комплектующих для строительства железнодорожных путей в России. За год керченские металлурги выпускают РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T20:28

2025-07-17T20:28

2025-07-17T20:28

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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Керченский металлургический завод (КМЗ) поставляет до 20% комплектующих для строительства железнодорожных путей в России. За год керченские металлурги выпускают около 4300 стрелочных переводов.Каждый день в литейном цехе готовят и формуют до четырех тонн жидкого металла. Сталевары сплавляют железо и углерод, чтобы получить высоколегированную сталь для ж/д путей России.Из литейного заготовки передают в стрелочный цех. Детали гнут, шлифуют, зачищают и собирают. От расплавленного метала до полноценного узла – стрелочного перевода железнодорожной линии, проходит не больше трех рабочих смен.КМЗ регулярно модернизирует оборудование и выходит на новые рынки сбыта. Сегодня продукция предприятия занимает до 20% рынка в России по строительству ж/д путей.Трудовой коллектив Предприятия ежегодно принимает участие в международной специализированной выставке товаров для дома, дачи и подарков "HouseHold Expo".Керченскую продукцию оценивают, как участники выставки, так и посетители, в том числе из Китая, Кореи, Тайваня, Индии, Германии, Италии, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Турции.День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и подтвержден в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлургиВ дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводуМеталлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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