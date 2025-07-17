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Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода
Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода
Керченский металлургический завод (КМЗ) поставляет до 20% комплектующих для строительства железнодорожных путей в России. За год керченские металлурги выпускают РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T20:28
2025-07-17T20:28
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КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Керченский металлургический завод (КМЗ) поставляет до 20% комплектующих для строительства железнодорожных путей в России. За год керченские металлурги выпускают около 4300 стрелочных переводов.Каждый день в литейном цехе готовят и формуют до четырех тонн жидкого металла. Сталевары сплавляют железо и углерод, чтобы получить высоколегированную сталь для ж/д путей России.Из литейного заготовки передают в стрелочный цех. Детали гнут, шлифуют, зачищают и собирают. От расплавленного метала до полноценного узла – стрелочного перевода железнодорожной линии, проходит не больше трех рабочих смен.КМЗ регулярно модернизирует оборудование и выходит на новые рынки сбыта. Сегодня продукция предприятия занимает до 20% рынка в России по строительству ж/д путей.Трудовой коллектив Предприятия ежегодно принимает участие в международной специализированной выставке товаров для дома, дачи и подарков "HouseHold Expo".Керченскую продукцию оценивают, как участники выставки, так и посетители, в том числе из Китая, Кореи, Тайваня, Индии, Германии, Италии, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Турции.День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и подтвержден в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин в Магнитогорске - чем удивили российские металлургиВ дни войн и мира: 125 лет Керченскому металлургическому заводуМеталлургия Запорожья включена в российскую стратегию развития отрасли
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Стальная сила: какие мощности у Керченского металлургического завода
Керченский металлургический завод выпускает до 4300 готовых стрелочных переводов за год
КЕРЧЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Керченский металлургический завод (КМЗ) поставляет до 20% комплектующих для строительства железнодорожных путей в России. За год керченские металлурги выпускают около 4300 стрелочных переводов.
Каждый день в литейном цехе готовят и формуют до четырех тонн жидкого металла. Сталевары сплавляют железо и углерод, чтобы получить высоколегированную сталь для ж/д путей России.
"В среднем у нас в смену получается, порядка 10 единиц сердечников и крестовин. И порядка 3,5 – 4 тонн готовых углеродистых изделий на комплектующие стрелочных переводов, либо товарную продукцию", – рассказал начальник литейного цеха Керченского металлургического завода Дилявер Абдурахманов.
Из литейного заготовки передают в стрелочный цех. Детали гнут, шлифуют, зачищают и собирают. От расплавленного метала до полноценного узла – стрелочного перевода железнодорожной линии, проходит не больше трех рабочих смен.
"Сегодня успешно Керченский металлургический завод работает по модернизации оборудования, а также по технологическому превосходству. Здесь необходимо выстраивать правильные коммуникации с вузами. И эта коллаборация должна привести к новой линейке продукции", – сообщил министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян.
КМЗ регулярно модернизирует оборудование и выходит на новые рынки сбыта. Сегодня продукция предприятия занимает до 20% рынка в России по строительству ж/д путей.
Трудовой коллектив Предприятия ежегодно принимает участие в международной специализированной выставке товаров для дома, дачи и подарков "HouseHold Expo".
Керченскую продукцию оценивают, как участники выставки, так и посетители, в том числе из Китая, Кореи, Тайваня, Индии, Германии, Италии, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Турции.
День металлурга отмечается в России в третье воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года и подтвержден в 1980 году и в 1988 году, когда Верховный Совет выпустил повторные указы о праздновании профессионального праздника.
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