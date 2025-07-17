С чем связаны ограничения мобильного интернета в России - ответ Кремля
Ограничение мобильного интернета в России связаны с угрозой от Киева
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с телефоном
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Угроза киевского режима очевидна, поэтому необходимы меры безопасности и предпринятые шаги оправданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ухудшение качества мобильного интернета и связи в некоторых российских регионах.
"Все, что связано с безопасностью и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна. Действия и сущность киевского режима понятны, они не меняются. Нужно принимать соответствующие меры", — цитирует его РИА Новости.
Песков также заявил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.
"У нас и так есть механизм, связанный с антитеррористической деятельностью, антитеррористические комитеты, специальные ведомства, поэтому работающая система сейчас имеется", — указал представитель Кремля.
С июня жители российских регионов сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак беспилотников. В Крыму временные отключения наблюдаются с декабря прошлого года, власти региона также объяснили это мерами безопасности. При этом сотовая связь (звонки, SMS) продолжают работать, также в обычном формате предоставляют услуги все кабельные интернет-провайдеры.
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