https://crimea.ria.ru/20250717/s-chem-svyazany-ogranicheniya-mobilnogo-interneta-v-rossii---otvet-kremlya-1148022515.html

С чем связаны ограничения мобильного интернета в России - ответ Кремля

С чем связаны ограничения мобильного интернета в России - ответ Кремля - РИА Новости Крым, 17.07.2025

С чем связаны ограничения мобильного интернета в России - ответ Кремля

Угроза киевского режима очевидна, поэтому необходимы меры безопасности и предпринятые шаги оправданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков,... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T13:35

2025-07-17T13:35

2025-07-17T13:30

крым

мобильная связь

интернет

кремль

россия

дмитрий песков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Угроза киевского режима очевидна, поэтому необходимы меры безопасности и предпринятые шаги оправданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ухудшение качества мобильного интернета и связи в некоторых российских регионах.Песков также заявил, что ему неизвестно о планах по созданию в России некого органа, координирующего отключения мобильного интернета.С июня жители российских регионов сообщают о перебоях в работе мобильного интернета. Зачастую это связано с мерами безопасности из-за усилившихся атак беспилотников. В Крыму временные отключения наблюдаются с декабря прошлого года, власти региона также объяснили это мерами безопасности. При этом сотовая связь (звонки, SMS) продолжают работать, также в обычном формате предоставляют услуги все кабельные интернет-провайдеры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мобильная связь, интернет, кремль, россия, дмитрий песков, новости