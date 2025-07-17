Рейтинг@Mail.ru
Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250717/predlozheniya-kryma-po-migratsionnoy-politike-vklyuchat-v-zakonoproekt-gosdumy-1148035814.html
Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T18:00
2025-07-17T18:00
сергей аксенов
новости
новости крыма
закон и право
россия
государственная дума рф
миграционная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121517156_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_5d2f41669f85039da90ff08713c005d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу комитета Калашникова за оперативную реакцию и внимание к крымским инициативам.Глава республики также указал, что в четверг Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеПутин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/17/1121517156_403:0:3067:1998_1920x0_80_0_0_910370a8cf8ce9bd9a4edc5360658b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости, новости крыма, закон и право, россия, государственная дума рф, миграционная политика
Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы

Предложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект

18:00 17.07.2025
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМигранты на границе
Мигранты на границе
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.
"Наши предложения, касающиеся миграционного законодательства, находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Они будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил мой друг, председатель комитета Леонид Иванович Калашников", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу комитета Калашникова за оперативную реакцию и внимание к крымским инициативам.
Глава республики также указал, что в четверг Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.
Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантов
Почему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнение
Путин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту
 
Сергей АксеновНовостиНовости КрымаЗакон и правоРоссияГосударственная Дума РФМиграционная политика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
17:44Большое дорожное строительство – что сделают в Крыму до конца года
17:17В Крыму выявили более 20 новых карантинных фитосанитарных зон
16:57Россия вправе применить оружие против помогающих Киеву стран – МИД РФ
16:38В Крыму пересчитают виноградники
16:27В Севастополе ввели карантин после контакта туристки с бешеным лисенком
16:08Конференция в Потсдаме: почему Холодная война СССР и США была неизбежна
15:57Покойники на обмен: вандализм во Львове превратил Украину в Руину
15:30Аэропорт Симферополя получит дополнительную поддержку от государства
15:22Аксенов выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Кары
15:11Крымчанин пытался продать немаркированные сигареты на 4,8 миллиона рублей
15:04Юрий Кара: интервью режиссера о Крыме и роли Донбасса в его жизни
14:47Крымский мост сейчас: что происходит с очередями
14:24Крымчанин "сливал" Киеву места расположения ПВО в Керчи за 5 тысяч рублей
14:02В Севастополе арестовали нападавшего на девушек
13:55В Севастополе весь день будут стрелять
13:47Новости СВО: поражение ВСУ идет по всем направлениям фронта
13:35С чем связаны ограничения мобильного интернета в России - ответ Кремля
13:28Новый закон о лишении приобретенного гражданства – коснется ли крымчан
13:12Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во Львове
Лента новостейМолния