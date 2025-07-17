https://crimea.ria.ru/20250717/predlozheniya-kryma-po-migratsionnoy-politike-vklyuchat-v-zakonoproekt-gosdumy-1148035814.html

Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы

Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы

Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T18:00

2025-07-17T18:00

2025-07-17T18:00

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу комитета Калашникова за оперативную реакцию и внимание к крымским инициативам.Глава республики также указал, что в четверг Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме предложили ввести новые пошлины для мигрантовПочему вопросами миграции должно заниматься отдельное ведомство – мнениеПутин разрешил лицам без гражданства служить в армии России по контракту

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости, новости крыма, закон и право, россия, государственная дума рф, миграционная политика