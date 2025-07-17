Предложения Крыма по миграционной политике включат в законопроект Госдумы
Предложения Крыма по запрету въезда семей мигрантов включат в федеральный законопроект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ и будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.
"Наши предложения, касающиеся миграционного законодательства, находятся на рассмотрении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Они будут включены в один из законопроектов. Об этом сообщил мой друг, председатель комитета Леонид Иванович Калашников", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу комитета Калашникова за оперативную реакцию и внимание к крымским инициативам.
Глава республики также указал, что в четверг Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.
Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.
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