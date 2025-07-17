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Покойники на обмен: вандализм во Львове превратил Украину в Руину

Покойники на обмен: вандализм во Львове превратил Украину в Руину - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Покойники на обмен: вандализм во Львове превратил Украину в Руину

Акт вандализма на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов обозначил уничтожение прежней Украины, где объявили войну покойникам и выставляют... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T15:57

2025-07-17T15:57

2025-07-17T15:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Акт вандализма на Холме Славы во Львове в отношении останков советских воинов обозначил уничтожение прежней Украины, где объявили войну покойникам и выставляют их на обмен. Об этом РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Накануне мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что в городе снесли Холм Славы и эксгумировали останки погибших в Великую Отечественную войну 355 советских солдат, в том числе разведчика Николая Кузнецова. Градоначальник предложил обменять останки красноармейцев на пленных боевиков ВСУ.По его словам, "те, кто захватил власть на Руине, искореняют и выкорчевывают все то, чем жители этой территории могли бы гордиться, все конструктивное и перспективное".Политик отметил, что объявленная покойникам война лучше всего характеризует моральный облик нынешней украинской власти."Захоронения жертв двух мировых войн на холме Славы осквернены и демонтированы. Сегодня такими поступками можно понравиться только Гитлеру, больше уже некому. Они так скоро будут торговать костями своих родителей. Но чтобы никто никаких сомнений по поводу этой публики не испытывал, они еще и выставляют потревоженных ими покойников на обмен", – констатировал глава крымского парламента.При этом спонсоры киевского режима делают вид, что не замечают этих ужасных преступлений, поскольку для них такие действия понятны и близки, считает Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуже фашистов: крымские татары про вандализм на Холме Славы во ЛьвовеОтказ сносить советские памятники – "маленький подвиг" для УкраиныВойна с памятью: чем мешают Украине и Европе советские монументы?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, львов, украина