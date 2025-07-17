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Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех
Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех
До четырех человек увеличилось число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщает губернатор Воронежской области... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T10:27
2025-07-17T10:27
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.В ночь на четверг ВСУ ударили по город беспилотниками. Ранее было известно о трех раненых подростках. Позже стало известно еще об одном пострадавшем."Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 года рождения). Еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались", - уточнил губернатор.По словам Гусева, восстановительные работы на месте падения обломков начнутся после получения разрешения от оперативных служб.Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотниками в городе повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов выехали. Для них организуется пункт временного размещения.Это вторая за неделю атака украинских беспилотников на Воронеж. Во вторник ВСУ ударили по центру Воронежа, пострадали 27 мирных граждан, среди них дети. В городе ввели режим ЧС после атаки. Утром в среду один из раненных умер в больнице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами РоссииУтренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человекМассированная атака ВСУ на Горловку – ранен ребенок и шестеро взрослых
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РИА Новости Крым
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4.7
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, новости, александр гусев, новости сво
Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех

Новости Воронежа: число раненных в ночной атаке ВСУ возросло до четырех человек

10:27 17.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. До четырех человек увеличилось число пострадавших при ночной атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В ночь на четверг ВСУ ударили по город беспилотниками. Ранее было известно о трех раненых подростках. Позже стало известно еще об одном пострадавшем.
"Из них госпитализация потребовалась двум несовершеннолетним (2009 и 2013 года рождения). Еще двое пострадавших, в том числе несовершеннолетний, после получения медицинской помощи от госпитализации отказались", - уточнил губернатор.
По словам Гусева, восстановительные работы на месте падения обломков начнутся после получения разрешения от оперативных служб.
Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотниками в городе повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов выехали. Для них организуется пункт временного размещения.
Это вторая за неделю атака украинских беспилотников на Воронеж. Во вторник ВСУ ударили по центру Воронежа, пострадали 27 мирных граждан, среди них дети. В городе ввели режим ЧС после атаки. Утром в среду один из раненных умер в больнице.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУНовостиАлександр ГусевНовости СВО
 
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