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На подлете к Москве сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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На подлете к Москве сбили беспилотник
На подлете к Москве сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 17.07.2025
На подлете к Москве сбили беспилотник
Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T23:20
2025-07-17T23:30
сергей собянин
москва
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.В Росавиации сообщили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. По данным военного ведомства, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков.В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
На подлете к Москве сбили беспилотник

На подлете к Москве сбили украинский беспилотник

23:20 17.07.2025 (обновлено: 23:30 17.07.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву", – написал он в Telegram.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.
В Росавиации сообщили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
В ночь на четверг силы российской ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. По данным военного ведомства, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков.
В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.
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Сергей СобянинМоскваНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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