https://crimea.ria.ru/20250717/na-podlete-k-moskve-sbili-bespilotnik-1148042629.html

На подлете к Москве сбили беспилотник

На подлете к Москве сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 17.07.2025

На подлете к Москве сбили беспилотник

Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T23:20

2025-07-17T23:20

2025-07-17T23:30

сергей собянин

москва

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.В Росавиации сообщили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. По данным военного ведомства, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков.В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)