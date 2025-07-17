https://crimea.ria.ru/20250717/na-podlete-k-moskve-sbili-bespilotnik-1148042629.html
На подлете к Москве сбили беспилотник
На подлете к Москве сбили беспилотник - РИА Новости Крым, 17.07.2025
На подлете к Москве сбили беспилотник
Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T23:20
2025-07-17T23:20
2025-07-17T23:30
сергей собянин
москва
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. Силы российской противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.В Росавиации сообщили, что в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.В ночь на четверг силы российской ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. По данным военного ведомства, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков.В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
На подлете к Москве сбили беспилотник
На подлете к Москве сбили украинский беспилотник
23:20 17.07.2025 (обновлено: 23:30 17.07.2025)