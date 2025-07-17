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Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время
Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время
Украина в ближайшее время может получить системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Об... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T19:42
2025-07-17T19:42
фридрих мерц
новости
германия
великобритания
оружие
украина
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Украина в ближайшее время может получить системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.Канцлер Германии уточнил, что это может произойти "в течение ближайших недель и месяцев".На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеТрамп об ударах по Москве: что он сказал ЗеленскомуПоставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп
https://crimea.ria.ru/20250717/rossiya-vprave-primenit-oruzhie-protiv-pomogayuschikh-kievu-stran--mid-rf-1148033894.html
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фридрих мерц, новости, германия, великобритания, оружие, украина, поставки западного оружия украине
Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время

Украина получит дальнобойное оружие в ближайшие недели и месяцы – Мерц

19:42 17.07.2025
 
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo Ludovic Marin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Украина в ближайшее время может получить системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.

"Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", – цитирует Мерца РИА Новости.

Канцлер Германии уточнил, что это может произойти "в течение ближайших недель и месяцев".
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.
В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
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