Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время
Украина получит дальнобойное оружие в ближайшие недели и месяцы – Мерц
© AP Photo Ludovic MarinКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo Ludovic Marin
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Украина в ближайшее время может получить системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.
"Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной", – цитирует Мерца РИА Новости.
Канцлер Германии уточнил, что это может произойти "в течение ближайших недель и месяцев".
На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.
В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.
В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.
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