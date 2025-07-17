https://crimea.ria.ru/20250717/merts-zayavil-o-poluchenii-ukrainoy-dalnoboynogo-oruzhiya-v-blizhayshee-vremya-1148037366.html

Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время

Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Мерц заявил о получении Украиной дальнобойного оружия в ближайшее время

Украина в ближайшее время может получить системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Об... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T19:42

2025-07-17T19:42

2025-07-17T19:42

фридрих мерц

новости

германия

великобритания

оружие

украина

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/07/1146283046_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ab88c7b4131bc507502a976a4d54804b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Украина в ближайшее время может получить системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации с британской и немецкой оборонной промышленностью. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером.Канцлер Германии уточнил, что это может произойти "в течение ближайших недель и месяцев".На прошлой неделе глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России.В июне глава киевского режима заявил, что Украина увеличит объемы собственного производства беспилотников, сосредоточив внимание на разработке дронов-перехватчиков и БПЛА для дальнобойных ударов.В мае Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Ранее глава киевского режима потребовал от всех союзников Киева поддержать Украину за счет собственных объемов валового внутреннего продукта. Он призвал дружественные Украине страны в 2026 году выделить по 0,25% от своего ВВП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеТрамп об ударах по Москве: что он сказал ЗеленскомуПоставка дальнобойных ракет Киеву – что ответил Трамп

https://crimea.ria.ru/20250717/rossiya-vprave-primenit-oruzhie-protiv-pomogayuschikh-kievu-stran--mid-rf-1148033894.html

германия

великобритания

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, новости, германия, великобритания, оружие, украина, поставки западного оружия украине